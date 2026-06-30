「ブラジルは窮地に陥っていた」劇的な逆転勝ちに王国熱狂　母国紙が伝えた日本に追い込まれた“現実”「最後の最後に計り知れない安堵が訪れた」【W杯】

最後の最後で力尽きた日本(C)Getty Images

王国の誇りを示すドラマチックな一戦だった。現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦が行われ、ブラジル代表と対戦した日本代表は、1-2で日本が敗戦。「世界制覇」を目標に掲げた戦いは、早々に潰えた。

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先手を取ったのは日本だった。29分にショートカウンターから敵陣を突破した佐野海舟が、ミドルシュートを炸裂。名手アリソンの牙城を崩して1-0とした。

その後も押し込まれながらも、組織だった守備で応戦した日本。1点をリードして折り返した時点では「勝てる」というムードがスタジアム内には漂っていた。

しかし、ブラジルは後半に豹変した。FWのエンドリッキを入れて、攻め手を増やすと、日本をより深い位置に押し込んでいき、波状攻撃を展開。56分には攻め上がったカゼミーロが打点の高いヘディングシュートを叩き込んで同点とした。

なんとか瀬戸際で耐え忍んでいた日本だったが、ブラジルは止まらなかった。延長戦に入ろうかというアディショナルタイムの90＋5分にガブリエル・マルティネッリに逆転弾をゲット。土俵際で勝利をもぎ取った。