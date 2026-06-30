「ブラジルは窮地に陥っていた」劇的な逆転勝ちに王国熱狂 母国紙が伝えた日本に追い込まれた“現実”「最後の最後に計り知れない安堵が訪れた」【W杯】
最後の最後で力尽きた日本(C)Getty Images
王国の誇りを示すドラマチックな一戦だった。現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦が行われ、ブラジル代表と対戦した日本代表は、1-2で日本が敗戦。「世界制覇」を目標に掲げた戦いは、早々に潰えた。
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先手を取ったのは日本だった。29分にショートカウンターから敵陣を突破した佐野海舟が、ミドルシュートを炸裂。名手アリソンの牙城を崩して1-0とした。
その後も押し込まれながらも、組織だった守備で応戦した日本。1点をリードして折り返した時点では「勝てる」というムードがスタジアム内には漂っていた。
しかし、ブラジルは後半に豹変した。FWのエンドリッキを入れて、攻め手を増やすと、日本をより深い位置に押し込んでいき、波状攻撃を展開。56分には攻め上がったカゼミーロが打点の高いヘディングシュートを叩き込んで同点とした。
なんとか瀬戸際で耐え忍んでいた日本だったが、ブラジルは止まらなかった。延長戦に入ろうかというアディショナルタイムの90＋5分にガブリエル・マルティネッリに逆転弾をゲット。土俵際で勝利をもぎ取った。
ともすれば、“勝てた試合”を覆された日本。一方で劇的な形で次ラウンドに勝ち進んだブラジル国内は大いに沸き立った。大手紙『O Globo』は「ヒヤリとする場面があり、ドラマチックな展開があり、そして最後の最後に安堵が訪れた。それは計り知れないほどの安堵だった」とリポート。「ブラジル代表は窮地に陥っていた。しかし、日本に対して逆転勝利を収め、6度目のワールドカップ優勝という夢の実現に向けて前進した」と興奮気味に伝えた。
またも日本の前に立ちはだかった世界の壁。追い込まれながら結果を出し切るサッカー王国はあまりに強かった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]