「ひるまック」で100円分お得、ポテト&ドリンクがサイズアップ無料【5日間限定】

日本マクドナルドは、平日ランチ限定の「ひるまック」で、セットの「マックフライポテト」と「ドリンク」をMサイズからLサイズへ無料で変更できるキャンペーンを、7月6日から7月10日までの5日間限定で実施する。通常は100円の追加料金が必要なサイズアップが無料となる。

「ひるまック」は、平日10時30分から14時まで販売するランチセット。「ビッグマック」「てりやきマックバーガー」「ダブルチーズバーガー」など5種類の人気バーガーを600円台で提供するセットで、通常価格より最大80円お得に購入できる。

【対象となるラインアップ５種をすべて画像で見る】

今回のキャンペーンでは、さらにポテトとドリンクをLサイズへ無料で変更できる（通常はポテト・ドリンクのLサイズ変更は各50円、計100円の追加料金が必要）。

〈対象ラインアップ（価格は税込）〉

◆ビッグマック ひるまックセット

価格：690円

ビッグマック ひるまックセット

◆てりやきマックバーガー ひるまックセット

価格：600円

◆ダブルチーズバーガー ひるまックセット

価格：670円

◆てりやきチキンフィレオ ひるまックセット

価格：650円

◆フィレオフィッシュ ひるまックセット

価格：630円

【対象となるラインアップ５種をすべて画像で見る】

※販売時間は平日10時30分〜14時

※キャンペーン期間は7月6日〜7月10日の5日間限定

※ホットティー、プレミアムローストコーヒー（ホット）、ミニッツメイド オレンジはサイズアップ対象外

※一部店舗では価格・サービス内容が異なる場合がある

〈キャンペーン概要〉

販売期間：2026年7月6日〜7月10日

販売時間：平日10時30分〜14時

販売店舗：全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗を除く）