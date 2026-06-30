「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

史上最多５度の優勝を誇るブラジルは、日本を破り、１５大会連続１６強入りを決めた。Ｗ杯の舞台では０６年ドイツ大会以来２０年ぶりの対戦となった日本を返り討ちにして、王国の威厳を保った。

０２年日韓大会以来２４年ぶりの頂点へ前進した。序盤からブラジルペースが続いたが、前半２９分、ボールを奪ったＦＷ佐野がそのままカウンター。自ら持ち込んで、そのままミドルシュート。ゴール左隅に突き刺して先制に成功した。佐野は代表初ゴール。ブラジルサポーターで埋まった完全アウェーのスタジアムは騒然となった。

１-０で折り返した日本だったが、後半怒とうの攻めを浴びると、冨安の顔面ブロックなどでしのいでいたが、１０分、左サイドからのクロスをカゼミロに頭で合わされて失点した。その後も猛攻が続いたが、ＧＫ鈴木のスーパーセーブでしのいだ。

しかし、ブラジルは後半終了間際にゴール前でつなぎ、マルチネリがゴールに突き刺さした。

南米予選は８勝６敗４分けで５位通過と震わなかったブラジルだったが、昨年５月に就任したアンチェロッティ監督が立て直しに成功。マルキーニョス主将、カゼミーロといったベテランの守備陣と、ビニシウス、クーニャといった前線の才能が融合し、日本の夢を打ち砕いた。