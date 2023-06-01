ＮＹ時間の終盤に入ってポンドドルは本日高値圏での推移が続いているほか、ポンド円も２１４．７０円付近まで上げは幅を伸ばしている。ドル安の動きが優勢となる中、ポンドは買い戻しが膨らんでいる。



スターマー首相の後任の最有力候補であるバーナム氏の演説もポンドをサポート。同氏が英全体の成長を押し上げると表明する一方、財政規律を守る姿勢を改めて示したことが材料視されている。バーナム氏は成長改善と生活水準向上に向けた自身の計画は健全な財政によって裏付けられる」と述べた。



バーナム氏は、スターマー首相が先週辞任を表明した後、他の有力候補者も党首選の立候補を見送っていることから、次の首相就任が有力視されている。



GBP/USD 1.3260 GBP/JPY 214.75 EUR/GBP 0.8619



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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