◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２ー１日本（２９日、ヒューストン競技場）

【ヒューストン（米テキサス州）２９日＝岡島 智哉】日本代表はブラジル代表に敗れ、２大会連続で決勝トーナメント１回戦での敗退となった。前半にＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制も、１ー１の後半アディショナルタイムに勝ち越し点を奪われた。

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日本代表はＷ杯で５度目の決勝トーナメント（Ｔ）挑戦となったが、またも初戦で敗れ、“５度目の正直”を果たすことはできなかった。試合後、ＭＦ堂安律は「力不足ですね」と悔しさをかみ殺した。

今大会は参加国の増加（３２→４８）により、決勝Ｔが３２チームで行われたため、日本の最終成績は前回大会（１６強）を下回る「３２強」となった。

２度目の出場で初の１次リーグ突破となった０２年日韓大会では、トルコに０―１で敗戦。１０年南ア大会ではパラグアイと対峙し、０―０で迎えたＰＫ戦の末に涙をのんだ。

１８年ロシア大会ではベルギーに一時リードを奪うも、終盤に速攻から失点する「ロストフの悲劇」で２―３で敗退となった。２２年カタール大会は１次リーグでドイツ、スペインを破った勢いそのままに決勝Ｔに臨むも、最終的に３位となったクロアチアに１―１で迎えたＰＫ戦で敗戦を喫した。

今大会は決勝Ｔで初のＷ杯優勝国との激突となり、一発勝負の舞台では過去最大級の難敵と言えるサッカー王国・ブラジルに挑んだものの、高い壁を超えることはできなかった。