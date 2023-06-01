北中米ワールドカップ

サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦した。前半29分、佐野海舟がドリブルからミドルシュートを炸裂させ先制。これに衝撃を受けたかのようなブラジル側のリアクションが話題になっている。

衝撃の一撃だった。中盤でインターセプトした佐野。そのままスルスルとドリブルで持ち上がると、ペナルティーエリア手前から右足一閃。ボール奪取後、およそ30メートルを駆け上がり放った一撃がゴール左へ決まった。

米ヒューストンスタジアムは騒然。歓喜に沸く日本ファンの一方で、王国のファンは沈黙していた。ブラジルベンチ前ではアンチェロッティ監督が困惑の表情。守護神アリソンも顔が固まった様子だった。

米放送局「ESPN」のサッカー専門公式Xが「日本がブラジル戦で先制！ サノによる見事なインターセプト、ドリブル、そしてフィニッシュ！」と綴って実際の画像を公開。海外ファンからも熱い視線が注がれ「ブラジルの監督、魂が口から飛び出たような顔してるな」「日本が突破するだろうな」「私が間違っていた。ブラジルは負けそうだ」「このゴールの全てが完璧だった」と反応していた。

日本リードで迎えた後半11分、ブラジルはカゼミーロのゴールで追いついている。



（THE ANSWER編集部）