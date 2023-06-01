三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（36）が、7月1日にソロとして初となる両A面シングル「Who’s Next／RISE NOW」をリリースする。

「RISE NOW」は、PCメーカー「Lenovo」の、サッカーW杯北中米大会の中継で放映されるCM楽曲として書き下ろしたアンセムソング。DAZNの中継などで放映されており、「タイアップ曲ができたことは光栄ですし、ハーフタイム中にもCMで曲が流れて、うれしかったです」と喜んだ。

1次リーグのオランダ戦、スウェーデン戦は事務所の後輩たちと観戦。後輩とともに盛り上がっている様子をSNSに投稿し、ファンの間で話題となっていた。オランダ戦は「事務所全体に撮影するというお触れがあって、有志のメンバーが集まってくれた」と、朝5時キックオフながら大勢の後輩が集まり、「仕事に行く前に、本当のサッカー好きが集まってくれて、普通先輩と見たくないでしょうけど、感謝ですよ」と笑みを浮かべていた。

サッカーは日ごろから熱心に観戦しているわけではないとしたが、「アスリートからいろんな刺激をもらっています。僕は特に格闘技が好きですけど、勝ち負けで人生が決まるシビアな世界で日々難しいことにチャレンジしている姿から勇気をもらえるし、本気で生きている人からもらえるエネルギーはすごい」と尊敬の念を口にした。【野見山拓樹】