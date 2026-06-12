◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 ブラジル―日本（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦は29日（日本時間30日）に行われ、歴代最多5度の優勝を誇る“王国”ブラジル（FIFAランク5位）が日本（同17位）と対戦。0―1とリード許し前半終了を迎えた。

24年ぶりの王座奪回へ無敗で決勝トーナメントに勝ち進んできた“サッカー王国”はFWラフィーニャ（バルセロナ）が引き続き負傷欠場。FWビニシウス、MFパケタ（フラメンゴ）、DFマルキーニョス（パリSG）、FWクニャ（マンチェスターU）ら前回スコットランド戦と全く同じ先発メンバーを選択。第3戦途中出場したFWネイマール（サントス）は、ベンチスタートとなった。

試合は立ち上がりから攻勢を仕掛けるも前半29分、DFダニーロ（ボタフォゴ）の中盤でのパスをカットされるとMF佐野海に鮮やかなミドルシュートを決められ失点。MFカゼミロ（マンチェスターU）もMF佐野海のドリブル突破を止められず先制を許した。

0―1で前半を終えた内容を海外メディアは酷評。ブラジル紙グロボは「カゼミロの存在がブラジルの混乱を象徴している。彼はポジショニングでミスを連発した」と報道。英BBC放送は「カゼミロが中盤でひどいプレーを見せている。2枚目のイエローカードを受ける前に、早く交代させた方が良いだろう」と指摘した。