◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本―ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日（日本時間30日）、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSに解説として出演。MF佐野海舟（25＝マインツ）のゴールで日本が先制する展開に「血圧上がってるかもしれない」と大興奮だった。

前半29分、佐野の先制弾に「イエス！」と絶叫。大喜びする選手たちに「戻れ、戻れ！喜び過ぎんな。戻れて、もうええから」と呼び掛ける冷静さも見せた。それでもVTRを見て「スーパーですよ」と喜びを抑えられず、「ワオ！1にワオ、2にワオ、3にワオっすよね」。実況の小宮山晃義アナウンサーが「4はありますか？」と聞くと「ワオ」と答えた。

アディショナルタイム直前には「ちょっと水取ります」と放送席で“飲水タイム”に。「水も足りひんし、2022年を思い出す立ちくらみも再発してるし、血圧上がってるかもしれないです」と話し、前半を終えると「まだ長いですね先が」とつぶやいた。

「本田さんも水を飲まずにいられない前半でした」という小宮山アナに、「水分が足りなさ過ぎて。立ちくらみはするわ水分足りひんわで、僕も大変っす」と話していた。

SNSでは「本田さん頑張って」「水飲んで」とエールを送る声が続々と上がった。

本田は試合前には自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信。スコア予想を聞かれると考えつつ「1―1で劇的な得点を延長で取って2―1勝利」と話していた。