【W杯2026】影山優佳「勝つ未来しか見えないですね！」前半振り返りで日本の勝利を期待
■“サッカーの女神”日本代表のアウェイユニをキュートに着こなし
日本時間30日午前2時にキックオフした「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦のブラジルvs.日本戦は、前半29分に佐野海舟がボール奪取からの豪快なゴールで日本が先制。そのままハーフタイムを迎えた。
【動画】佐野海舟のスーパーゴール!! 日本がブラジルから先制！
試合を中継するDAZNの『ウォッチパーティー』では、得点が入った瞬間にMCの矢部浩之を中心に出演者たちが立ち上がって大喜び。“サッカーの女神”こと影山優佳も「サブイボです！」「ヤバい！」と連呼した。
ハーフタイムの前半の振り返りでは、MCから「声が枯れたのでは？」と心配された影山は「マイクに乗らない（音声が入らない）ようにゴホンゴホンとやってました」と明かし、「まさか1点決めて、失点なく抑えられるなんて。これは勝つ未来しか見えないですね！」と日本の勝利を期待した。
日本時間30日午前2時にキックオフした「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦のブラジルvs.日本戦は、前半29分に佐野海舟がボール奪取からの豪快なゴールで日本が先制。そのままハーフタイムを迎えた。
【動画】佐野海舟のスーパーゴール!! 日本がブラジルから先制！
試合を中継するDAZNの『ウォッチパーティー』では、得点が入った瞬間にMCの矢部浩之を中心に出演者たちが立ち上がって大喜び。“サッカーの女神”こと影山優佳も「サブイボです！」「ヤバい！」と連呼した。
ハーフタイムの前半の振り返りでは、MCから「声が枯れたのでは？」と心配された影山は「マイクに乗らない（音声が入らない）ようにゴホンゴホンとやってました」と明かし、「まさか1点決めて、失点なく抑えられるなんて。これは勝つ未来しか見えないですね！」と日本の勝利を期待した。