ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は29日（日本時間30日）、米ヒューストンで決勝トーナメント1回戦の日本―ブラジル戦が行われた。前半29分、佐野海舟が衝撃の先制ゴール。深夜の日本ファンが歓喜に沸いた。

日本はGK鈴木彩艶、DF陣は谷口彰悟、伊藤洋輝、冨安健洋がスタメン。佐野、鎌田大地のボランチ2枚に、右に堂安律、左に中村敬斗が入った。シャドーに前田大然、伊東純也、ワントップに上田綺世という布陣で臨んだ。

試合を動かしたのは佐野だ。センターライン付近でインターセプトすると、そのままドリブルで持ち上がってエリア外から右足一閃。ゴール左隅に決め、場内をどよめかせた。

日本時間深夜2時スタートの試合だが、X上には日本ファンの歓喜の声が殺到。「世界にバレてしまったっすね」「単独ドリブルしてゴールとか素敵過ぎる佐野さん」「あんなプレー、日本人がするか！？」「ブラジル相手に正面突破ってすごくない？？」などと衝撃が広がった。

この試合の勝者は、8強をかけてコートジボワール―ノルウェーの勝者と7月5日（同6日）に対戦する。



（THE ANSWER編集部）