夏の三銘品を楽しむ3つの限定コースを特別価格で提供！ 道頓堀 治兵衛「鱧・鰻・伊勢海老」特別会席

記事ポイント 道頓堀 治兵衛の鱧・鰻・伊勢海老会席花水木・紫陽花・清夏の3コース展開道頓堀川を望む席や個室で味わう会席 道頓堀 治兵衛の鱧・鰻・伊勢海老会席花水木・紫陽花・清夏の3コース展開道頓堀川を望む席や個室で味わう会席

道頓堀 治兵衛が、夏の三銘品『鱧』『伊勢海老』『鰻』を主役にした特別会席プランを2026年6月18日より期間限定でスタートしました。

鱧鍋や鰻の炙り焼きなどを楽しめる「花水木」「紫陽花」「清夏」の3つの限定コースが、2026年9月13日まで特別価格で登場します。

道頓堀川を見下ろせる席や掘りごたつ個室、座敷テーブル席で、夏の味覚をゆっくり味わえます。

道頓堀 治兵衛「鱧・鰻・伊勢海老」特別会席

開始日：2026年6月18日キャンペーン期間：令和8年9月13日まで所在地：大阪市中央区道頓堀2-1-4アクセス：地下鉄なんば駅25号出口 徒歩2分席：少人数から最大50名様まで対応可能な掘りごたつ個室や座敷テーブル席

大阪・なんばの地で、とらふぐをはじめとした旬の味覚を提供し続ける道頓堀 治兵衛に、夏の三銘品を主役にした特別会席プランが登場しています。

夏の風物詩である「鱧」、ぷりぷりの「伊勢海老」、香ばしくとろける脂が絶品と評される希少な「鰻の炙り焼き」など、厳選した食材を多彩な調理法で味わえます。

落ち着いた和の空間や、レストランのような洋風フロアもあり、ご家族のお集まりから大阪観光のお食事まで利用できます。

鱧ちりと鱧すき一人鍋を味わう「花水木」

コース名：花水木お品書き：先付け、鱧ちり、伊勢海老サラダ、鱧すき一人鍋、鱧の天ぷら、海老茶碗蒸し、鱧飯、赤だし、香の物、デザート品数：全10品価格：通常7,700円(税込)が、期間限定で6,050円(税込)対象期間：2026年9月13日まで

「花水木」は、鱧ちり、鱧すき一人鍋、鱧の天ぷら、鱧飯などで鱧を味わい尽くすプランです。

一人鍋で鱧すきを味わえるため、道頓堀川を望む席で夏の味覚をゆっくり楽しめます。

伊勢海老サラダや海老茶碗蒸しも入り、鱧と伊勢海老を組み合わせた会席として味わえます。

鱧鍋で旬の鱧をたっぷり味わう「紫陽花」

コース名：紫陽花お品書き：先付け、鱧ちり、鱧すき鍋、鱧の天ぷら、素麺、デザート品数：全6品価格：通常6,600円(税込)が、期間限定で5,500円(税込)対象期間：2026年9月13日まで

「紫陽花」は、旬の鱧を鱧鍋でたっぷりと味わえる夏の人気プランです。

鱧ちり、鱧すき鍋、鱧の天ぷらが入り、鱧の調理法の違いを一つのコースで楽しめます。

素麺とデザートまで含まれ、夏の食事として鱧を中心に味わえます。

特製だしで焼きながら食べる鰻の会席「清夏」

コース名：清夏お品書き：先付け、鰻炙り焼き、季節の揚げ物、鰻茶碗蒸し、鰻丼、赤だし、香の物、デザート品数：全8品価格：通常8,800円(税込)が、期間限定で7,700円(税込)対象期間：2026年9月13日まで

「清夏」は、一度食べたらクセになると紹介される鰻のあぶり焼き会席です。

「鰻のあぶり焼き」は、道頓堀 治兵衛の特製だしで、焼きながら食べる自慢の逸品です。

鰻茶碗蒸しや鰻丼も入り、香ばしくとろける脂が絶品と評される鰻を会席で味わえます。

道頓堀川を望む席と個室で味わう夏の会席

道頓堀 治兵衛には、少人数から最大50名様まで対応可能な掘りごたつ個室や座敷テーブル席があります。

道頓堀川を望む席は特に人気があり、川を見下ろせる席で夏の味覚をゆっくり味わえます。

落ち着いた和の空間やレストランのような洋風フロアがあり、ご家族のお集まりから大阪観光のお食事まで利用できます。

鱧を中心に味わうなら、鱧ちりや鍋、天ぷら、鱧飯までそろう会席が、調理ごとの違いを楽しむ食事になります。

伊勢海老を添えたコースや鰻を炙り焼きで味わう会席もあり、夏の三銘品から好みに合わせて選べます。

道頓堀 治兵衛「鱧・鰻・伊勢海老」特別会席の紹介でした。

よくある質問

Q. 道頓堀 治兵衛「鱧・鰻・伊勢海老」特別会席はいつから始まりますか？

A. 2026年6月18日より期間限定でスタートしています。

キャンペーン期間は令和8年9月13日までです。

Q. 特別会席にはどのようなコースがありますか？

A. 鱧を一人鍋で楽しむ「花水木」、旬の鱧を鱧鍋で味わう「紫陽花」、鰻のあぶり焼き会席「清夏」の3コースがあります。

Q. 道頓堀 治兵衛はどこにありますか？

A. 所在地は大阪市中央区道頓堀2-1-4です。

地下鉄なんば駅25号出口から徒歩2分の場所にあります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏の三銘品を楽しむ3つの限定コースを特別価格で提供！ 道頓堀 治兵衛「鱧・鰻・伊勢海老」特別会席 appeared first on Dtimes.