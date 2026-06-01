違えるほど精巧なミニチュアパンやベーカリー作品！ BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」

記事ポイント BACON「ミニチュアベーカリーの世界展2026」町田初開催人気52組のミニチュアパン・スイーツ作品集結限定グッズとパン見比べ展示の合同写真展＆物販展 BACON「ミニチュアベーカリーの世界展2026」町田初開催人気52組のミニチュアパン・スイーツ作品集結限定グッズとパン見比べ展示の合同写真展＆物販展

BACONが、合同写真展＆物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」を開催します。

ベーカリーやスイーツに特化したミニチュア作品、限定グッズ、実際のパンとの見比べ展示が町田モディに登場します。

展示作品はすべて撮影可能で、見て、撮って、買って楽しめるミニチュアベーカリー体験です。

BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」

企画展名：ミニチュアベーカリーの合同写真展＆物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」開催日時：2026年7月3日(金)〜7月20日(月・祝) 午前10時30分〜午後7時会場：町田モディ 4Fカレンダリウム所在地：東京都町田市原町田6-2-6入場料：800円／3歳以下は入場無料出展者：52組主催：ミニチュアベーカリーの世界展実行委員会企画：BACON

「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」は、累計30万人以上を動員した「ミニチュア写真の世界展」から誕生した企画です。

パンやケーキ、パイなど、食べ物を中心としたミニチュア作品に特化しています。

本物と見間違えるほど精巧なミニチュアパンやベーカリー作品が並び、ベーカリーショップの世界へ飛び込んだかのような雰囲気を味わえます。

人気クリエイター52組のミニチュアベーカリー作品

会場では、SNSを中心に注目を集める人気クリエイターたちの最新作が一堂に集まります。

「GuuRe.8(@guure.8)」による新作『ミニチュアドーナツ』は、種類豊富なミニチュアパンをリース状に組み上げた作品です。

「Red Tabby(@red_tabby33_mini)」は、ハードパン専門店をイメージした新作『ポプラベーカリー』を披露します。

「ことなのうそっこ食堂(@kotonanousokkosyokudou)」による『ミニチュアサンドイッチ屋さん』では、パンの質感や焼き目、彩り豊かな具材が再現されています。

細部まで丁寧につくり込まれたパンの表情や、焼き色まで眺められるミニチュアアート作品が多数登場予定です。

実際のパンと並ぶ見比べ展示

会場では、リアルな質感と再現度で注目を集めるミニチュアアートを、実際のパンと並べて展示する特別コーナーを展開します。

「Tinys(@tinys_miniature)」や「sou_miniature(@sou_miniature)」による作品は、焼き色や質感、細かな表現まで精巧につくり込まれています。

目の前に並ぶ作品を眺めながら、どちらが本物か見比べたくなる展示です。

見れば見るほど境界が曖昧になる、ミニチュアアートの不思議で奥深い世界が広がります。

限定グッズで持ち帰れる小さなベーカリー作品

物販コーナーには、人気クリエイターによるミニチュアベーカリー作品や限定グッズが多数登場します。

パンの焼き色や質感まで丁寧に再現したアクセサリーや雑貨、飾りたくなる立体作品などがそろいます。

展示で楽しんだ世界観を、そのまま持ち帰れるラインアップです。

発売予定アイテムの一部

まいにちごまふぅ：ちいさなパンブローチ 2,750円まいにちごまふぅ：オープンサンドブローチ／マグネット 2,200円〜みいやん商店：クッキーのボールペン 1,500円みいやん商店：カッティングボードチャーム 1,100円〜chicca：アメリカンチェリータルト ミニチュア 1,760円chicca：アメリカンチェリータルト アクセサリー 2,640円cororinto..：ミニチュアパンのボールペン 2,420円cororinto..：クロワッサンとフルーツデニッシュの輪っか付きチャーム 1,430円cororinto..：フルーツトーストの輪っか付きチャーム 1,320円cororinto..：パンケーキの輪っか付きチャーム 1,540円ARANKO LEMON：森のいちごラテとトースト耳飾り 5,610円Red Tabby：ハードパン3種セット 1,380円Red Tabby：フランスパン4本セット 2,390円ミニチュアパン工房 うさぎパン：うさぎパン_フルーツいっぱいのパンケーキセット 1,500円GuuRe.8：マグネット 1,100円GuuRe.8：ヘアゴム 1,100円GuuRe.8：ピンバッチ 1,200円GuuRe.8：クリップマグネット 1,200円GuuRe.8：木製クリップ 1,100円GuuRe.8：ミニチュアパンメモクリップ 1,200円GuuRe.8：ミニチュアパンメモスタンド 1,650円mh-mignon：食べかけビッグバーガー 2,800円mh-mignon：やんのか猫ちゃんクッキー 1,800円Tinys：トーストサンド各種 2,700円〜Tinys：くまのアイスクリームバー 2,600円ARINCO PAN：チャーム、マグネット、置物、キーリング 3,000円〜Atelier-mii：ベーカリーショップ 41,800円kitsuneiro：スケッチ 3,300円kitsuneiro：キーホルダー 2,750円kitsuneiro：スタンド 2,750円

発売予定アイテムはすべて税込表記です。

ブローチ、マグネット、チャーム、ボールペン、アクセサリー、置物など、身につけるものから飾るものまで幅広く並びます。

小さなパンやスイーツを選ぶ時間まで、会場での体験につながります。

すべての展示作品が撮影可能

館内はすべて撮影OKです。

お気に入りの作品をさまざまな角度から撮影し、自分だけの一枚をSNSに投稿して楽しめます。

本物そっくりなパンやスイーツ作品を、見て、撮って、買って楽しめる町田エリア初の開催です。

作品ごとの焼き色や具材の表現を追うことで、クリエイターごとに異なるベーカリーの情景が見えてきます。

実物のパンと並ぶ展示では、サイズを超えて質感や再現度を比べる楽しさが加わります。

会場で出会った小さなパンやスイーツは、身につけたり飾ったりするアイテム選びにもつながります。

BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」はいつ開催されますか？

A. 2026年7月3日(金)から7月20日(月・祝)まで開催されます。

時間は午前10時30分から午後7時までです。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場は町田モディ 4Fカレンダリウムです。

所在地は東京都町田市原町田6-2-6です。

Q. 展示作品は撮影できますか？

A. 館内はすべて撮影OKです。

お気に入りの作品をさまざまな角度から撮影し、SNSに投稿して楽しめます。

Q. 入場料はいくらですか？

A. 入場料は800円です。

3歳以下は入場無料です。

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