「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表−ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

サッカー元日本代表・本田圭佑がＮＨＫ−ＢＳの中継で解説を務めた。

日の丸を連想させるド派手な赤のジャケットで登場。ブラジルとの大一番に向けて、「もう遅かれ早かれ対戦しないといけない相手。ジャイアントキリングを起こしてほしいなと思います。ブラジルファンをびびらせてほしい。でも簡単じゃない」などと語った。

前半３０分、カウンターからＭＦ佐野が持ち込んで、そのままミドルシュート。先制に成功すると「スーパーですよ！ワオ！１にワオ！２にワオ！３にワオです。４？ワオ！」と興奮。「ただまだ先は長いですよ。一喜一憂はできない」と気を引き締めた。

その後、一進一退の攻防が続くと「試合に出てない僕の喉がカラカラですもん」とし、前半４４分に鎌田がイエローカードをもらうと「これ嫌なイエロー！ちょっと水飲みます。水も足りひんし、２０２２年を思い出させる立ちくらみもしているし。血圧上がっているかもしれないです」と伝えた。

ＳＮＳでは「本田圭佑 真っ赤なスーツ」「本田さんのド派手なジャケットで目が覚めた」「本田さんすげえ色合いだ」「本田のジャケット赤っ！」「カズレーザーに見えた」「キングカズみたい」「本田さんのジャケットに本気を感じる」などと沸いた。