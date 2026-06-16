◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルと対戦し、前半を１―０で終えた。

初の決勝トーナメント（Ｔ）での勝利をかけた一戦の相手は、史上最多５度の優勝を誇る“王国”ブラジル。１次リーグ（Ｌ）を無敗で突破した日本は、相手のＦＷビニシウスを止めるため、ＤＦ冨安健洋らを先発で起用。ブラジルも主力をずらりとそろえる“本気”の布陣で挑んできた。会場のスタンドは９割ほどはブラジルサポーターとなり、カナリアカラーで埋まった。

立ち上がりは積極的なハイプレスを仕掛けたが、試合が進むにつれてミドルブロックに変更するなど、柔軟にブラジルの強力攻撃陣に対応する。粘り強く守ると、前半２９分に先制する。ＭＦ佐野海舟がＤＦダニーロのパスをカットすると、自ら前へ運んでエリア手前からミドルシュート。低い弾道のシュートはゴール左へ吸い込まれ、イレブンが歓喜に沸いた。

森保一監督はハーフタイムに「スタートは相手の圧力にだいぶ押されてしまいましたが、そこを想定で選手たちが守るときは粘り強く守ることをしてくれて、自分たちのペースにつなげていこうということを前半やってくれていたと思います。相手がどこであれ、我々が勝って次のステージに向かいたいということをみんなが志してきたものを後半もしっかり持ち続けて戦えればと思っています」とコメントした。

昨年１０月の親善試合では２点ビハインドから歴史的勝利を収めた森保ジャパン。かつて高い壁として立ちはだかった王国からＷ杯での勝利を狙う。