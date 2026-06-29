◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本―ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日（日本時間30日）、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSに解説として出演し、序盤からイエローカードの応酬となったことにコメントした。

前半12分、MF佐野海舟がFWビニシウスへのファウルで警告を受けると「ないよ！」と叫んだ後で「ちょっと足の裏を向けてた。イエローかあ、確かにな。ボールに行った後に足首踏んじゃってイエロー、まあしゃあないな。まあまあまあ確かに」と納得した様子。

その2分後のブラジルDFカゼミロがMF伊東純也へのファウルでイエローカードを受けると「イエス！これ大きいよ！」と手を叩いて喜び、エリア手前のFKに「これキッカー誰？決めれるよ！」と話した。

本田は試合前には自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信。スコア予想を聞かれると考えつつ「1―1で劇的な得点を延長で取って2―1勝利」と話していた。