「ブラジルがということではなくて」森保監督が運命の大一番直前に力を込めた。選手たちに最後どんな言葉を掛ける？【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦する。
キックオフ直前に森保監督がインタビューに対応。力を込めて、こう語った。
「選手もチームとしても良い準備ができているので、自分たちがやってきたことに自信を持って全力を尽くしてほしい。ブラジルがということではなくて、まずは勝つためには自分たちの力を100％発揮することが大切。思い切って選手たちにはプレーしてほしい。これまで通り、勝利を掴み取るために戦うことと、成長するためにチャレンジすることをしっかりやってもらえればと思う」
選手たちに最後、どんな言葉を掛けて送り出していくのか。
「自分たちがやってきたことを信じて、勇気を持って、チーム一丸となってタフに粘り強く最後まで戦い抜くという、これまでやってきたことを実践してほしいし、日本人の誇りを持って挑んでほしい」
森保ジャパンは、最多５度の優勝を誇るサッカー王国を撃破し、ベスト16に進めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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キックオフ直前に森保監督がインタビューに対応。力を込めて、こう語った。
「選手もチームとしても良い準備ができているので、自分たちがやってきたことに自信を持って全力を尽くしてほしい。ブラジルがということではなくて、まずは勝つためには自分たちの力を100％発揮することが大切。思い切って選手たちにはプレーしてほしい。これまで通り、勝利を掴み取るために戦うことと、成長するためにチャレンジすることをしっかりやってもらえればと思う」
選手たちに最後、どんな言葉を掛けて送り出していくのか。
「自分たちがやってきたことを信じて、勇気を持って、チーム一丸となってタフに粘り強く最後まで戦い抜くという、これまでやってきたことを実践してほしいし、日本人の誇りを持って挑んでほしい」
森保ジャパンは、最多５度の優勝を誇るサッカー王国を撃破し、ベスト16に進めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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