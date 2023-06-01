【W杯2026】『シュート！』作者、名シーン投稿でネットざわつく「11人抜き楽しみ」「誰も死なないですよね？」
サッカー漫画『シュート！』の作者・大島司が30日、自身のXを更新。カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本VSブラジル戦を前に画像を投稿した。
【画像】「伝説をつくろう」 公開された『シュート！』名シーンのページ
数々の名シーンがある『シュート！』だが、ブラジル戦を前に「ボールを持ったら…歴史が変わる伝説の瞬間を。この目で焼き付けましょう」と、名シーン「伝説をつくろう」のページを公開した。
これにネット上では「みんなサッカー好きか？」「まさか、誰も死なないですよね？」「おぉ！懐かしい」「久保先輩」「先生…。このタイミングでこれ持って来られたら試合開始前から号泣」「11人抜き 楽しみ」などの声が出ている。
『シュート！』は、1990年から2003年まで約13年間にわたり『週刊少年マガジン』で連載され、累計発行部数5000万部を突破している人気サッカー漫画で、掛川高校サッカー部が、全国優勝を果たす最強のチームへと変貌を遂げるまでを描いた物語。「伝説の11人抜き」や「サッカー、好きか？」など、記憶に残る名シーンが多く、漫画ファンのみならず、プロ・アマの垣根を超えサッカー選手にも支持されている。
【画像】「伝説をつくろう」 公開された『シュート！』名シーンのページ
数々の名シーンがある『シュート！』だが、ブラジル戦を前に「ボールを持ったら…歴史が変わる伝説の瞬間を。この目で焼き付けましょう」と、名シーン「伝説をつくろう」のページを公開した。
『シュート！』は、1990年から2003年まで約13年間にわたり『週刊少年マガジン』で連載され、累計発行部数5000万部を突破している人気サッカー漫画で、掛川高校サッカー部が、全国優勝を果たす最強のチームへと変貌を遂げるまでを描いた物語。「伝説の11人抜き」や「サッカー、好きか？」など、記憶に残る名シーンが多く、漫画ファンのみならず、プロ・アマの垣根を超えサッカー選手にも支持されている。
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