【W杯2026】本田圭佑、ブラジル戦前に興奮 日本が勝っている情報に驚き「すごっ！」
■今年の流行語候補“本田語録”
カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」。日本代表とブラジルによる決勝トーナメントが日本時間30日午前2時にキックオフする。試合で解説を務めてきた本田圭佑が、NHK（BS）の生中継に登場し、試合前から興奮していた。
【写真】美女だと話題！日本代表・上田綺世選手の妻・由布菜月
これまで「にくばな（肉離）った？」「勘弁してや」「麻也と拓実ベンチに入れたらいいのに」「さすが北欧 教育水準も高く…」「マリオとルイージも喜んでるよ！」「どんなシュートなの 鎌田さん？うま！左足ぴょんやって！」「2ミリくらい入ってたと思いますよ」「イケイケどんどんやてこれ！」「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ！」など、数々の名言を生み出し今年の流行語候補にもなっている“本田語録”。
今回のブラジル戦は、同じ時間帯にフジテレビでも生中継されるが、本田の実況を聴きたい人も多く、本田語録にも注目が集まっている。
試合前の生中継に登場した本田は、会場の8割が黄色のブラジルサポーターで埋め尽くされており、「ブラジルファンをビビらせてほしいなと思います。簡単じゃないですけど」と伝えた。
また、1次リーグ終了時はシュート決定率が日本は26％でブラジルは18％。この結果に本田は「すごっ！」と驚いた。
カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」。日本代表とブラジルによる決勝トーナメントが日本時間30日午前2時にキックオフする。試合で解説を務めてきた本田圭佑が、NHK（BS）の生中継に登場し、試合前から興奮していた。
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これまで「にくばな（肉離）った？」「勘弁してや」「麻也と拓実ベンチに入れたらいいのに」「さすが北欧 教育水準も高く…」「マリオとルイージも喜んでるよ！」「どんなシュートなの 鎌田さん？うま！左足ぴょんやって！」「2ミリくらい入ってたと思いますよ」「イケイケどんどんやてこれ！」「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ！」など、数々の名言を生み出し今年の流行語候補にもなっている“本田語録”。
試合前の生中継に登場した本田は、会場の8割が黄色のブラジルサポーターで埋め尽くされており、「ブラジルファンをビビらせてほしいなと思います。簡単じゃないですけど」と伝えた。
また、1次リーグ終了時はシュート決定率が日本は26％でブラジルは18％。この結果に本田は「すごっ！」と驚いた。