ヒューストンで運命の一戦に臨む

森保一監督率いる日本代表（FIFAランク17位）は現地時間6月29日、アメリカ・テキサス州のヒューストン・スタジアムでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦のブラジル戦（同5位）に臨む。

ベスト16を懸けた一戦に先立って先発メンバーが発表され、スウェーデン戦から4人を変更した。

運命のブラジル戦に向けて森保監督はDF冨安健洋、DF谷口彰悟を起用。中盤にはMF前田大然、MF伊東純也、MF佐野海舟、MF鎌田大地らを並べ、ワントップにはFW上田綺世が入る。

日本代表はグループステージ初戦のオランダ戦（14日）を2-2のドロー発進。先発メンバー4人を入れ替えて臨んだ第2戦のチュニジア戦は4-0の快勝を飾り、第3戦のスウェーデン戦は1-1のドロー。1勝2分でF組を2位通過した。

ラウンド32で対戦するブラジルとは過去1勝2分11敗。昨年10月に親善試合で対戦した際は0-2から逆転勝ちを飾り、歴史的な初勝利を挙げた。W杯での対戦は2006年ドイツW杯以来、20年ぶり。当時はFW玉田圭司がゴールを挙げたものの1-4で完敗を喫した。

森保監督は「これまでは勝率0％だったのが、我々にも勝つチャンスがあるというのが分かった。厳しい戦いにあると思いますが、勝利をつかみとれるように全力で挑みたいと思います」と意気込む。歴史的な一戦がいざ、幕を開ける。

日本のスタメン11人は以下のとおり。

GK

鈴木彩艶

DF

冨安健洋

谷口彰悟

伊藤洋輝

MF

佐野海舟

鎌田大地

堂安律

中村敬斗

伊東純也

前田大然

FW

上田綺世（FOOTBALL ZONE編集部）