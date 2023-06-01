日本代表、ブラジル戦のスタメン発表！“運命の大一番”に冨安、佐野、伊東らが先発【W杯】
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦する。キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。
グループステージを１勝２分の２位で突破した日本の決勝トーナメント初戦の相手は、史上最多５度の優勝を誇る王国ブラジル。運命の大一番の先発11人には、スウェーデン戦で出場のなかった冨安健洋、佐野海舟、伊東純也らが名を連ねた。
ブラジル戦のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
大注目の一戦は、日本時間６月30日午前２時にキックオフを迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“女優＆モデル妻たち”を一挙紹介！
グループステージを１勝２分の２位で突破した日本の決勝トーナメント初戦の相手は、史上最多５度の優勝を誇る王国ブラジル。運命の大一番の先発11人には、スウェーデン戦で出場のなかった冨安健洋、佐野海舟、伊東純也らが名を連ねた。
ブラジル戦のスタメンは以下のとおり。
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
大注目の一戦は、日本時間６月30日午前２時にキックオフを迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“女優＆モデル妻たち”を一挙紹介！