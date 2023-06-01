【W杯2026】日本vsブラジル中継情報…フジテレビ系が映らない地域 そもそもテレビが家にない場合も→無料ライブ配信あり
「FIFAワールドカップ2026」は決勝トーナメントに突入し、「日本vsブラジル」は日本時間29日深夜2時（30日午前2時）に試合開始予定。テレビでは、フジテレビ（地上波）とNHK（BS）で生中継される。
【画像】日本vsブラジル「DAZNで無料ライブ配信」告知
地上波でフジテレビ系をネットする地元局がない県は、青森、山梨、徳島、山口の4県。実際には、近隣エリアの受信やケーブルテレビなどで視聴できる場合もある。
SNSでは「ブラジル戦、フジテレビかー映らない」「私地元が大好きなんですけど、フジテレビが映らないという一点だけで嫌いになりつつある」などの声がある。
一方、テレビ離れが進んでいるとされ、そもそも受信機器を所有しない人も増えている。そうした中で視聴する方法として、「DAZN」では無料ライブ配信が実施される。
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地上波でフジテレビ系をネットする地元局がない県は、青森、山梨、徳島、山口の4県。実際には、近隣エリアの受信やケーブルテレビなどで視聴できる場合もある。
SNSでは「ブラジル戦、フジテレビかー映らない」「私地元が大好きなんですけど、フジテレビが映らないという一点だけで嫌いになりつつある」などの声がある。
一方、テレビ離れが進んでいるとされ、そもそも受信機器を所有しない人も増えている。そうした中で視聴する方法として、「DAZN」では無料ライブ配信が実施される。