ギャルモデルのHINAが、過去の交際相手が暴走族の総長だったという衝撃の事実を告白し、スタジオを騒然とさせた。

【映像】ギャルモデルと高校時代の元カレとの2ショット

ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』が放送された。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティである。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。今回は、番組から誕生したギャルモデル3人組「ケムリ三銃士」（田中るる、わだあり、HINA）のセンター争奪戦を実施した。

メンバーの素顔を深掘りするコーナーの予告映像にて、HINAの驚くべき過去が取り上げられた。くっきー！から「彼氏が、なんかそれこそ、暴走族の総長だったんだ、とか、そんな感じですか？」と尋ねられると、HINAは「まさに」と即答。また、高校時代の彼氏との2ショットが公開されると、「絵に描いたような…」と峯岸らは衝撃。

さらに、くっきー！が「過去イチ一番ダメな奴は何をした奴がいました？」と踏み込んだ質問を投げかけた。HINAは少し考えた後、放送では自主規制音が被せられたものの「詐欺…」と赤裸々に暴露した。これには出演者たちも「うわああー！すげえな！」と絶叫し、松井ケムリが「いや、もうあいつ入れるのやめましょう」とツッコミを入れる事態となった。