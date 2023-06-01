元ヤンのギャルモデル・田中るるが、過去の意外な職歴を告白し、出演者たちを驚かせた。

【映像】元ヤンギャルの意外な職歴と当時の写真

ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』が放送された。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティである。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。今回は、番組から誕生したギャルモデル3人組「ケムリ三銃士」（田中るる、わだあり、HINA）のセンター争奪戦を実施した。

候補者の素顔を深掘りするコーナーで、腕や胸元にタトゥーが入ったギャル雑誌のモデル・田中るるのプロフィールが紹介された。くっきー！が「以前、なんとね、昼は広告代理店でOL」と読み上げると、スタジオからは驚きの声が上がった。くっきー！が「結構しっかりした仕事」と感心すると、ケムリも「広告代理店なんて、だってめっちゃハードだし、結構頭いい人がたくさんいるような」と同意した。

番組では広告代理店時代（当時22歳）の写真も公開され、出演者たちからは「めっちゃええやん」「かわいい」と声が上がった。田中は「こういう感じで、そんなガチガチ、めっちゃやってたわけじゃないんですけど」と当時を振り返っていた。