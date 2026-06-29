味わいの違いを楽しめる！ イコン「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」

記事ポイント イコン京都祇園ビアガーデン北海道フェア6月19日屋上オープン京都祇園ビアガーデンで北見生ダレハラミなど北海道3品北海道グルメ炭火BBQコース飲み放題付4,500円税込から イコン京都祇園ビアガーデン北海道フェア6月19日屋上オープン京都祇園ビアガーデンで北見生ダレハラミなど北海道3品北海道グルメ炭火BBQコース飲み放題付4,500円税込から

イコンが、アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENTの屋上に「京都祇園ビアガーデン」を2026年6月19日(金)にグランドオープン。

八坂神社や清水寺など京都の名所や街並みを一望しながら、北海道のビールと北海道の食材を使った炭火BBQを味わえるビアガーデン。

6/19〜7/9のオープニングキャンペーンと、6/19〜9/26の学割もあります。

イコン「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」

所在地はアパホテル〈京都祇園〉EXCELLENT 屋上です。住所は京都府京都市東山区祇園町南側555となっています。開催期間は2026年6月19日(金)〜2026年9月26日(土)です。営業時間は月〜金、祝前日 17:00〜22:30となります。土、日、祝日の営業時間は16:00〜22:30です。定休日はありません。座席数は200席です。予約URLは

「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」は、京都の名所や街並みを一望できる絶景ロケーションで開催。

今年のビアガーデンは、北海道の知る人ぞ知る「B級・伝統肉グルメ」にこだわっています。

北海道のビールと北海道の食材を使った炭火BBQを、屋上のビアガーデンで味わえます。

北海道3大肉グルメを炭火BBQで味わえます

焼肉の街・北見の伝統である「非加熱の生ダレ」で仕込む焼肉、塩ホルモン発祥の地・旭川のガツンと効いた塩ホルモン、釧路名物の甘酢ザンギ(ザンタレ)がそろうラインナップ。

これらの「北海道3大肉グルメ」は、本場でも同時に味わうことが難しいとされています。

サロマ和牛やジンギスカン、牛タンバター焼きしゃぶまで、北海道の肉グルメを炭火BBQスタイルで楽しめます。

飲み放題付の炭火BBQコースは全5プランです

4,500円プランは『北海道3大肉グルメ』が一度に味わえる炭火BBQプランで、全10品です。5,000円プランは北海道名物ジンギスカンや北海道ブランドポーク、ザンギや旭川塩ホルモンを堪能プランで、全12品となっています。6,000円プラン(1)は北海道和牛×夢の大地ポークなど北海厳選食材で彩るBBQプランで、全13品です。6,000円プラン(2)は牛タンの北海バター焼きしゃぶに4種お肉がついたリッチプランで、全13品となります。7,500円プランは北海道ブランド肉＆海の幸をビアガーデンで満喫プレミアム炭火BBQプランで、全16品です。

4,500円プランには、北見生ダレハラミ、旭川塩ホルモン、釧路ザンタレの「3大肉グルメ」に、ブランドポーク『夢の大地』や「じゃがバター風ベルギーポテト」も入ります。

5,000円プランは、ジンギスカン、ブランドポーク「夢の大地」、北見生ダレ焼肉、旭川塩ホルモンに、いも餅チーズやカラマリフリットなどを組み合わせています。

6,000円プラン(1)では、ブランド牛『サロマ和牛』とブランド豚『夢の大地』、旭川塩ホルモン、名物『釧路ザンタレ』、とろける『チーズいも餅』などが並びます。

6,000円プラン(2)は、北海道産バターを絡めて仕上げる『牛タンバター焼きしゃぶ』がメイン。

7,500円プランでは、北海道ブランド牛『サロマ和牛』、葱塩牛タン、北見生ダレ焼肉に加え、殻付き帆立、屋台のイカ焼き、えび串といった海鮮BBQも味わえます。

北海道のビールを含む飲み放題ドリンクです

生ビールは『SORACHI1984』『エビス樽生』『サッポロ黒ラベル』『北海道生搾り』の4種類です。小瓶ビールには、伝統の『サッポロラガー赤星』などがあります。ビールはナショナルブランドビール含め10種類以上です。

飲み放題ドリンクには、北海道のビールを含む4種類の生ビール。

小瓶ビールには、伝統の『サッポロラガー赤星』なども用意。

ビールのラインナップはキンキンに冷やして提供されます。

オープニングキャンペーンと学割があります

オープニングキャンペーンは6/19〜7/9の期間限定です。オープニングキャンペーンはおひとり様に付き最大1,000円OFFです。学割は6/19〜9/26の開催期間中に実施されます。学割は全プラン対象500円OFFで最安値4,000円〜です。

オープニングキャンペーンでは、期間限定でおひとり様に付き最大1,000円OFFになります。

学割は開催期間中に全プラン対象で利用できます。

飲み放題付の炭火BBQコースは、キャンペーンや学割の条件に合わせて選べます。

京都の街並みを望む屋上で、北見・旭川・釧路の肉グルメを炭火BBQとして組み合わせた食事になります。

ジンギスカンやブランド肉、海鮮BBQまで含むプランがあり、肉中心の日や海の幸も加えたい日など、集まる相手に合わせて選べます。

イコン「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」はいつ開催されますか？

A. 開催期間は2026年6月19日(金)〜2026年9月26日(土)です。

営業時間は月〜金、祝前日が17:00〜22:30、土、日、祝日が16:00〜22:30です。

Q. 炭火BBQコースはいくらから選べますか？

A. 飲み放題付の炭火BBQコースは全5プランで、4,500円税込からです。

4,500円プランでは『北海道3大肉グルメ』を一度に味わえます。

Q. オープニングキャンペーンはありますか？

A. 6/19〜7/9の期間限定で、おひとり様に付き最大1,000円OFFのオープニングキャンペーンがあります。

開催期間中は全プラン対象500円OFFの学割もあります。

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