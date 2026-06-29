【人生逆転！私の勝ち】「いい加減にしなよ？」手のひら返しする母に喝〜！＜第30話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第30話 母とはしばらく距離を置こう
【編集部コメント】
ハルミさん、結局あれから実家には立ち寄っていないようです。アキナさんは変わらず定期的に会いに行っているようですが、お母さんが心配というよりは、変にご機嫌を損ねて面倒くさい事態になることを避けてのことだそうです。しかしハルミさんが行かなくなったことで手のひらを返したお母さんに対して、アキナさんはとうとうキレてしまったのだとか。お母さんが娘2人から見放されるのも時間の問題かもしれませんね……。「姉より上か下か」ではなく、「自分がどう幸せに生きるか」。ハルミさんがこれから少しずつ、自分自身の価値を見つけていけますように。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第30話 母とはしばらく距離を置こう
【編集部コメント】
ハルミさん、結局あれから実家には立ち寄っていないようです。アキナさんは変わらず定期的に会いに行っているようですが、お母さんが心配というよりは、変にご機嫌を損ねて面倒くさい事態になることを避けてのことだそうです。しかしハルミさんが行かなくなったことで手のひらを返したお母さんに対して、アキナさんはとうとうキレてしまったのだとか。お母さんが娘2人から見放されるのも時間の問題かもしれませんね……。「姉より上か下か」ではなく、「自分がどう幸せに生きるか」。ハルミさんがこれから少しずつ、自分自身の価値を見つけていけますように。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙