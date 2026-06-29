

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した桃木兎羽





愛らしい笑顔を浮かべ、Hカップの胸を揺らすダンスがTikTokでバズり、世界中を虜にする桃木兎羽（ももき・とわ）が、約2年半ぶりに6月29日（月）発売『週刊プレイボーイ28号』のグラビアに帰還。その姿の端々から、圧倒的な愛らしさがあふれ出す。

【写真】桃木兎羽のグラビア

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【ポジティブ矯正をしたんです】

――「＃グラエンサー」を名乗り、グラビアでも活躍するインフルエンサーの桃木さん。今回は朝から夜までの姿を追いかけるような、プライベート感あふれるグラビアとなりました。

桃木 無造作なヘア＆メイクだったり、私服を取り入れたり、ここまでナチュラルな自分を見せるのは初めてで、新鮮でした。

撮影で印象的だったのは、夜の街の散歩シーン。数枚撮るたび、スタッフさん方が「寒くない!?」ってベンチコートを手に駆け寄ってくれて。で、「さぁ移動だ」「撮るぞ！」って歩き出す。素晴らしいチーム感のおかげで、楽しかったです。

――SNSやグラビアでは常に笑顔の桃木さんですが、普段、怒ったり、落ち込むことは？

桃木 どちらもないですね。仮にモヤモヤがあれば、解決策を見つけるまでひと晩考え、翌日まで引きずらないようにします。それに桃木（自分のこと）は以前、「ポジティブ矯正」をしたんです。ネガティブで生きづらかったから「このままは嫌だな」と思って。

――ネガティブって、自分で矯正できるものなんですか？

桃木 「自分を責めないこと」「すべてを失敗と思わないこと」。これらを意識して過ごすうちに変わりました。面倒なことが目の前にあって避けられないなら、ポジティブでいたほうがいい運気が巡ってくると思うんです。そう心がけているので、今の桃木はいつでもめちゃくちゃポジティブです。

――そのタフなメンタルがあるからこそ、SNS総フォロワー数約180万人という数字にもつながっているんですね。ちなみにその抜群のプロポーションを保つ秘訣は？

桃木 食事内容を考えつつ、朝昼兼用と夜ごはんの「1日2食」に。食間を16時間くらい空けるオートファジーを意識しています。

あとジム通いはしていないけど、歩くことは常に心がけていますね。階段があれば必ず使いますし、友達と20時くらいに集まり、翌日の朝や時には昼前まで、夜通しで散歩したりします（笑）。

――昼前まで!?

桃木 はい（笑）。行き先も何も決めず、都内を「こっち行ったらどこ駅に？」って延々と。歩きすぎて気持ち悪くなることもあります（笑）。その反動じゃないですけど、オフの日は遅く起きて、おうちでゴロゴロしながら動画を見てっていう「何もしない時間」をつくって、体を休めてますね。

――パワフルですね。最近はショートドラマに出演するなど、俳優として活動の幅を広げています。

桃木 なぜかヒロインの対抗馬とか、あざとくて性格の悪い「セクシー悪役ポジション」をいただくことが多いんです（笑）。でも現実で誰かに意地悪なんてできないから、演じていて楽しいですね。

――お芝居の現場では苦労や戸惑うこともあるんじゃないですか？

桃木 ある作品で、台本に「エチュード（即興）」とだけ書かれたシーンがあったんです。監督さんから「大揉めして、大暴れして」と指示され、もらったセリフもひと言、ふた言。

どう転ぶかまるで予想のつかない中、相手の女のコとふたりで、バチバチのケンカを熱演したんです。すると事情を知らないほかの共演者が、本当にケンカが始まったと思ったみたいで、泣き出しちゃって（笑）。

――迫真の演技ですね。

桃木 カットがかかった瞬間、エチュードならではのリアルな空気感と、緊張が解けた安心感で、桃木も泣いちゃいました。体当たりで毎日たくさん挑戦させてもらっています。

――最後に、これからの目標を。

桃木 グラビアとお芝居をさらに頑張ることはもちろんですけど、いつかランジェリーブランドをプロデュースしたいです。服飾の学校に通っていた時期もあるので知識はあるし、自分と同じように胸が大きいコのためのかわいい下着を作れたらいいなって。今を全力で楽しんで、自分の可能性を突き詰めていきたいです。

スタイリング／鈴木麻由 ヘア＆メイク／YOSHi.T

●桃木兎羽（ももき・とわ）

2001年5月15日生まれ 栃木県出身

身長154cm B96 W60 H91

趣味＝洋服作り、ハンドメイドアクセサリー、K-POPダンスカバー

特技＝フラフープ（最長18時間）、ポジティブ変換

〇昨年11月に発売した1st写真集『とわいらいと』（らんくう）が絶賛発売中！

公式TikTok【@momoki_0515】

公式Instagram【@momoki_0515】

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桃木兎羽デジタル写真集『Everyday Lovely』 撮影／桑島智輝 価格／1320円（税込）





取材・文／大野智己 撮影／桑島智輝