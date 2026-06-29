ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年6月29日（月）〜7月5日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「獅子座（しし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。

（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）



■獅子座（しし座）

カード：ソードの6（正位置）

静かに移行する週。荒れた状況を抜け、穏やかな水域へと進み始める。過去にしがみつかず、前に漕いでいこう。満月がひと区切りをつける。週末には予想外の追い風が吹き、移動の速度が一段上がる。重荷を置いた者だけが、その変化に乗れる。

■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）

池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。

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