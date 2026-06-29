熱い試合が6月29日深夜に行われます。FIFAワールドカップ、決勝トーナメント初戦で日本はブラジルと対戦するということで、新潟県内のブラジル料理店を取材しました。

■ブラジルの家庭料理『フェイジョン』とは？

試合が行われるアメリカのヒューストンで最終調整を行ったサッカー日本代表。29日深夜、ブラジルとの決勝トーナメント初戦を迎えます。



【齋藤正昂アナウンサー】

「敵を知り、己を知れば、百戦危うからずということで、日本の次の対戦相手ブラジルを取材します」



日本の真裏にある国には行けないので、26年前にブラジルから移住したエデュさんが営むブラジル料理店を取材することに。



【EDU＆CRIS エデュさん】

「ブラジルの人は（サッカー）好き。もう、皆さん100％分かっていると思っている。皆さんがコーチ、コメンテーター。外に行ってサッカーをやる、道路でもどこでも、公園でも」



やはり、サッカーが大人気だというブラジル。過去に5回ワールドカップを制しているサッカー王国の選手の体をつくっているのはどのような食なのでしょうか。



【エデュさん】

「フェイジョンは日本のカレーみたいなもの。作り方がいっぱいある」



豆を煮込んだ『フェイジョン』はご飯とともに食べるブラジルの家庭料理です。さらに、肉やソーセージを焼く『バーベキュー』もパワーの源になっていると言います。



【齋藤正昂アナウンサー】

「日本代表の前に、私がブラジルの食に食らいつきたいと思います」



一足早く、テーブルでの前哨戦、キックオフです。



【齋藤正昂アナウンサー】

「豆の優しい甘さが口いっぱいに広がります。ご飯との相性も抜群。付け合わせも色んなパターンがあるので、攻撃パターンを攻略するのは手こずりそうですね。自家製のソーセージもエデュさんが日本人の口に合うように塩加減を調整。しっかり日本に対して対策を取っているところ、ブラジルは強豪だなと感じますね」

■日本vsブラジル スコア予想は？

29日は齋藤アナウンサーのほかにも日本代表を応援しようと訪れた客の姿が。



【お客】

「ここでブラジル料理を食べてブラジル対策をしようということで」



気になる試合のスコアを予想してもらうと…



【お客】

「3－2。得点を量産することを期待している」



【お客】

「日本2に対してブラジル1。屈強な日本のパワーを見せて、ブラジルをやっつけてほしい」



そして、若いころはフットサル選手だったというエデュさんは…



【エデュさん】

「日本はチーム（力）が強い。ブラジルはまだチームができていないバラバラ。だから、本当に日本のチャンス」



個々の選手の実力はブラジルが上回りますが、日本がチーム力で勝ると分析した上で…



【エデュさん】

「2－2」



五分の戦いになると予想します。



【Sエデュさん】

「2－2でPKになる。そしたら私にも分からない。良い試合を見たい。おもしろい試合」



果たして、日本代表はサッカー王国・ブラジルを相手にどのような戦いを見せてくれるのでしょうか。