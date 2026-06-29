岐阜県高山市で計画されている産業廃棄物の最終処分場について、周辺を流れる川の流域の市長らが現地を視察しました。

【写真を見る】水銀含む産廃処分場計画 周辺の川流域の市長らが現地視察 ｢飛騨のイメージダウンに…｣ 懸念の声 岐阜県に反対の意見書を提出する方針

（柳瀬晴貴記者）

「岐阜県高山市です。豊かな自然が広がる場所ですが、川の上流には産廃処分場が計画されていて、懸念の声が上がっています」

高山市荘川町を流れる庄川の上流では、富山市の業者がプラスチックや水銀を含む産業廃棄物などを埋め立てる最終処分場の建設を計画しています。

「飛騨のイメージダウンに…」 懸念の声も

6月29日、庄川流域にある高山市と白川村、それに富山県の4つの市の市長らが、建設予定地を視察し、水質汚染のリスクや風評被害への懸念などについて意見を交わしました。

（富山･南砺市 田中幹夫市長）

「人が住んでいる所の間近に、どうしてこういう計画が出てくるのか信じられない」



（岐阜･白川村 成原茂村長）

「飛騨地域全体のイメージダウンにつながるので、非常に懸念を持っているのは事実」



高山市は環境への影響について調査を進め、今年度中に岐阜県に反対の意見書を提出する方針です。