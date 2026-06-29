決勝トーナメントが始まったFIFAワールドカップ。日本は30日未明（日本時間）、午前2時からベスト16をかけてブラジルと対戦します。



県内からも日本代表選手と深いつながりのある人がエールを送っています。



決戦の地・ヒューストンへ移動した日本代表。



運命のブラジル戦へ向け最終調整を行いました。



2試合連続ゴールを目指す前田大然選手や守護神・鈴木彩艶選手ら攻守のキーマンが意気込みを語りました。





【前田大然選手】「ゴールを決めてから、まだそんなに日にちがたっていないので、いいイメージが残っているので、そのままブラジル戦に臨めるかなと思います」【鈴木彩艶選手】「(ブラジル代表は)小さなスペースがあったらシュートを打ってくる狙ってくるところもありますし、強烈なシュートを持っているので、そういった準備をしっかりとしなければいけない」040714～6秒「PK含めて必ず次に進めるようなパフォーマンスを発揮したい」サッカー王国ブラジルとの一戦へ力が入るのは、こちらも……【内田キャスターリポート】「TeNYからほど近いこちらの場所に、日本代表と深いかかわりがある方がいらっしゃいます」「パスをカットするわけじゃないですよ、髪の毛、ヘアをカットすることで日本代表に大きく貢献していらっしゃる方がいます」「こんにちは、いらっしゃいませ」新潟市中央区で理容店を経営する斉田大輝さんです。5年ほど前からキーパー鈴木彩艶選手のカットなどを担当しています。埼玉県にある理容店で働いていた斉田さん。当時、浦和レッズに所属していた彩艶選手が店を訪れ担当するようになりました。【LEO HAIR WORKS 斉田大輝さん】「最初に来たときは、彩艶だと僕もサッカーファンなのでそこで、でかいなと思って最初に担当するときは緊張しましたね」今大会の彩艶選手といえば……何度も日本のピンチを救ってきました。この活躍に斉田さんは……【LEO HAIR WORKS 斉田大輝さん】「彩艶選手じゃなかったらもっと(点が)入っていましたね」元サッカー部という客も……【中高サッカー部の客】「セービングと体が大きいのでハイボールのキャッチとかすごいなと思います」Qきょうはどんなオーダー？【中高サッカー部の客】「全体的にさっぱり行ってほしかったんで、短めでオーダーしました」Q彩艶ヘアにはしないんですか？「彩艶ヘアはまだ早いですね自分には」彩艶選手が10代のころから担当する中で感じたことがあるといいます。【LEO HAIR WORKS 斉田大輝さん】「スマホ見てきょうの自分のトレーニングの内容だったりとか、自分の動きを再確認して……ちょっとしたすきま時間でも無駄に過ごさないんだと刺激になりましたね」「ファンがあってのサッカーなので、それこそ批判だったりとかも出ることも中にはありますけど、そのプレッシャーと戦っているのはすごいと思いますね」去年12月、曾祖母の代から続く理容店を引き継ぐため地元に戻ってきた斉田さん。リニューアルオープンを祝うため彩艶選手が新潟の店を訪れたといいます。【LEO HAIR WORKS 斉田大輝さん】「新幹線に乗ってタクシーに乗って来てくださって…誇らしいといいますか…お互いプロとして今後も長い付き合いをしたいと思っている」29日深夜に迎えるブラジルとの一戦……勝敗の予想は。【中高サッカー部の客】「僕2-0ですかね」Q(相手を)0点に抑えられる？「抑えられます」Qカナリア軍団を？「日本の守備陣は固いです」【LEO HAIR WORKS 斉田大輝さん】Q斉田さんは？「僕は1ー0ですね」「最少失点で完封で」「ピンチを救うプレーをしてほしいのと、得点につながるロングフィードで1点ですね」ベスト16をかけた運命のブラジル戦へ……新潟からも熱い視線が注がれています。