レクサスの「3列シートSUV」

2026年5月7日、レクサスは「TZ」を世界初公開しました。レクサス初となるBEV専用の3列シートSUVであるTZは、「ドライビング・ラウンジ」という開発コンセプトのとおり、運転の楽しさとすべての乗員がくつろげる室内空間の両立が追求されています。

全長5100mm×全幅1990mm×全高1705mmというボディサイズは、同じくレクサスのSUVである「RX」よりもひとまわり大きく、ホイールベースも3050mmとRXより200mm長く設計されています。

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搭載されるバッテリーは、総電力量95.82kWhを誇る新開発のロングレンジバッテリーで、WLTCモードによる航続距離は620kmにおよびます。また、システム最高出力は407.8psとされ、0-100km／h加速は5.4秒に達します。

なお、TZには総電力量76.96kWhのスタンダードレンジ仕様も設定される予定です。

シンプルさに先鋭さを融合したというエクステリアは、ブランドの象徴であるスピンドルボディや幾何学グラフィックによって機能美を表現しつつ、Cd値0.27という高い空力性能を実現しています。

また、フロントグリルにはレクサス初となるボディカラー同色の発光エンブレムも採用されています。

インテリアには、オーナメント加飾に四国の竹材を用いた「フォージド・バンブー」などのサステナブルな素材を採用したほか、助手席と2列目シートにはレクサスのSUVとしては初となるオットマンが設定されています。

そのほか、世界最大長となる可動式パノラマルーフやくつろぎの空間を演出する「センサリー・コンシェルジュ」や直感的な操作を可能にする「レスポンシブ・ヒドゥン・スイッチ」、後席の快適性を最優先する「リア・コンフォート」モードなどが搭載されています。

日本国内での発売は2026年冬ごろと発表されています。なお、価格については現時点では公表されていません。

「実用性の高い3列シートSUV」が注目ポイント!?

そんなTZに対して、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか？

都内のレクサス販売店担当者は次のように話します。

「それほど数が多いわけではありませんが、既存のお客様を中心に、発表直後からいくつかのお問い合わせをいただいています。

お客様が注目されているのは、やはり実用性の高い3列シートSUVであるという点です。

現在のレクサスのラインナップで多人数乗車が可能なのは『LX』『GX』『LM』の3モデルですが、大人6人が余裕をもって乗車できるのはLMに限られます。

しかし、LMはショーファードリブンのイメージが強いことにくわえ、そのボディタイプを嫌うお客様も一定数いらっしゃいます。

そうしたなかで登場したTZは、スタイリングと実用性を兼ね備えた1台として、お客様の関心を集めているようです。

一方、全長5100mmかつ全幅1990mmというボディに対して『さすがに大きすぎる』とおっしゃるお客様もいらっしゃいます。

また、BEV専用モデルである点をネックに感じるお客様も多く、『ハイブリッド車ならよかったのに』という声も聞かれます。

そのほか、価格帯についてのお問い合わせも少なくありません。

これはあくまで私見ですが、TZにはレクサスのフラッグシップモデルを意味する『L』がモデル名に与えられていないことから、LXやLMのような価格帯にはならないと思います。

スタンダードレンジ仕様で1000万円前後、ロングレンジ仕様でも1200万円前後で、そこから補助金を考慮すればさらに割安になるイメージだと予想しています。

なお、TZについては現時点でレクサスから公表されている以上の情報はなく、先行予約なども受け付けていません。

そのため、詳細が判明してから具体的な検討をはじめるというお客様が大半のようです」

※ ※ ※

なお、北米では「TX」という3列シートSUVが販売されており、そちらにはガソリン車／ハイブリッド車／プラグインハイブリッド車が設定されています。

国内導入を求める声も少なくないTXですが、現行モデルは米国・インディアナ州にあるトヨタ・モーター・マニュファクチャリング・インディアナ（TMMI）での生産となっていることから、日本での販売は現実的とは言えないようです。