妊娠中に4回浮気されたシンママ、結婚式前々日に発覚した衝撃の出来事に「怖い怖い！」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』#124が28日放送。#124は「波乱万丈！シンママ＆シンパパ大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、過酷な経験を乗り越えて明るく生きる令和のシングルマザー・シングルファザーたちが登場。その壮絶すぎる過去とリアルな生活事情を赤裸々に語った。
【写真】元妻に5人の男と浮気されたイケメンシンパパ
番組後半には、2回の離婚歴のあるあいかさんが登場。一人目の元夫は妊娠3ヵ月の頃を皮切りに4回も浮気をしていたといい、さらに、結婚式の前々日に元夫が結婚式代を支払っていなかったことも発覚。親戚中に頭を下げて2日間で300万円を借金したという信じられない出来事に、ななにーメンバーも「怖い怖い！」と震え上がる。現在は、TikTokで54万フォロワーを抱えるまでになったあいかさんだが、次に再婚した相手とはわずか10日で離婚したことや、その後交際した彼氏に300万円を貸したところ詐欺師だったという波乱万丈すぎる人生を明かし、最後まで一同を驚かせ続けた。
また、男性陣からも強烈なエピソードが飛び出す。18歳でガールズバーのNo.1だった年上女性と結婚しパパになったなおきさんは、長女が4ヵ月のときにスピード離婚してシングルファザーに。その後再婚した女性にも家出先で不倫されてしまったと語り、スタジオは驚がく…。もう一人のシングルファザーであるたいようさんは、元妻が5人の男性と不倫していた衝撃の過去を告白。現在は、年収が激減しても子どもと過ごす幸せを選び、手作りのキャラ弁作りに奮闘しているという微笑ましいエピソードを語っていた。
『ななにー 地下ABEMA』最新回はABEMAにて配信中。
【写真】元妻に5人の男と浮気されたイケメンシンパパ
番組後半には、2回の離婚歴のあるあいかさんが登場。一人目の元夫は妊娠3ヵ月の頃を皮切りに4回も浮気をしていたといい、さらに、結婚式の前々日に元夫が結婚式代を支払っていなかったことも発覚。親戚中に頭を下げて2日間で300万円を借金したという信じられない出来事に、ななにーメンバーも「怖い怖い！」と震え上がる。現在は、TikTokで54万フォロワーを抱えるまでになったあいかさんだが、次に再婚した相手とはわずか10日で離婚したことや、その後交際した彼氏に300万円を貸したところ詐欺師だったという波乱万丈すぎる人生を明かし、最後まで一同を驚かせ続けた。
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