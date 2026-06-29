ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７９、伊７３ｂｐ　やや拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:28時点）（%）
ドイツ　　　　2.859
フランス　　　3.644（+79）
イタリア　　　3.593（+73）
スペイン　　　3.349（+49）
オランダ　　　2.976（+12）
ギリシャ　　　3.545（+69）
ポルトガル　　　3.246（+39）
ベルギー　　　3.432（+57）
オーストリア　3.121（+26）
アイルランド　3.032（+17）
フィンランド　3.212（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）