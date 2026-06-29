ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７９、伊７３ｂｐ やや拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７９、伊７３ｂｐ やや拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:28時点）（%）
ドイツ 2.859
フランス 3.644（+79）
イタリア 3.593（+73）
スペイン 3.349（+49）
オランダ 2.976（+12）
ギリシャ 3.545（+69）
ポルトガル 3.246（+39）
ベルギー 3.432（+57）
オーストリア 3.121（+26）
アイルランド 3.032（+17）
フィンランド 3.212（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:28時点）（%）
ドイツ 2.859
フランス 3.644（+79）
イタリア 3.593（+73）
スペイン 3.349（+49）
オランダ 2.976（+12）
ギリシャ 3.545（+69）
ポルトガル 3.246（+39）
ベルギー 3.432（+57）
オーストリア 3.121（+26）
アイルランド 3.032（+17）
フィンランド 3.212（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）