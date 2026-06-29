皆さん、こんにちは！ちゃんみおです。 今日は仕事終わりに、僕の「行きつけの居酒屋」へ行ってきました。



え？どこかって？ それは…東京ディズニーシーです！



今回は、17時以降に入園できるパスを使って、開催中の「フード＆ワイン・フェスティバル」を満喫！「仕事終わりにディズニーを居酒屋代わりに使うのは最高なのか？」を検証してきました！



■ まずは「入場料のかかる居酒屋」へ



舞浜駅に到着！まずはチケットを握りしめて入園です。 「入場するのにお金がかかる居酒屋」って、字面にするとめちゃくちゃ贅沢ですよね（笑）



中に入ると、ダッフィー＆フレンズがお出迎えしてくれて、いきなり癒やされました。



■ 1品目：幻（？）のホタテ味ポップコーンを実食



去年バズっていて、ずっと食べたかった「ホタテガーリックバター味」のポップコーンをようやくゲット！



感想： 甘い部分とショッパイ部分が混ざっていて、2種類のフレーバーを同時に食べているみたい！これ、お酒にめちゃくちゃ合います。



■ 2品目：強風にも負けず！ビール＆ソーセージで乾杯



続いて、お酒好きの聖地「バーナクル・ビルズ」へ。



ビアカクテル（780円）

骨付きソーセージ（700円）

この日は風が強すぎて、チキンが飛ばされないかヒヤヒヤ…。 ビアカクテルは底に甘いシロップが溜まっているので、しっかり混ぜて飲むのがポイントですよ！（僕は混ぜ忘れて、最初は普通のビールだと思ってましたｗ）



■ 3品目：モバイルオーダーを活用してピザを堪能



「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」でピザ・マルゲリータ（750円）を注文。 モバイルオーダーは便利ですが、この日は結構待ち時間がありました。寒さでチーズがすぐ固まっちゃったけど、外で食べるピザの味は最高！



■ 本日のベストフード！「豚角煮」が絶品



「ドックサイドダイナー」で見つけた、SNSで話題のメニュー。



スパークリングカクテル（780円）

豚角煮のアップルピューレ（650円）

この豚角煮、マスタードソースとマッシュポテトの相性が抜群で、今回の暫定1位でした！フルーティーで、どこか海を感じる（？）美味しさ。



■ 奇跡の再開！夜のアクアトピアで酔い覚まし



お腹も満たされたところで、9月で一旦終了してしまう「アクアトピア」へ。 システム調整で止まっていたんですが、なんと目の前で再開のアナウンスが！待ち時間ほぼゼロで乗れるというラッキーに見舞われました。夜のライトアップされたアクアトピア、本当に綺麗です。



■ 締めの一品：バタービーフカレー＆チップス



最後は「ファンタジースプリングス」近くでバタービーフカレー＆チップス（600円）を。 キーマカレーのような濃厚な味わいで、ポテトチップスですくって食べると止まらない！冷製なので、これからの季節でもパクパクいけちゃいます。



【検証結果】

仕事終わりのディズニー居酒屋は「最高」だった



17時から21時までの4時間、あっという間でした！ 一人ディズニーでのんびりお酒とフードを楽しむのは、仕事の疲れが吹き飛ぶ最高の贅沢です。



もし「一人ディズニーでのおすすめ」や「聞いてみたいこと」があれば、ぜひコメントで教えてくださいね！



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