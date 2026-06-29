『検証』仕事終わり居酒屋代わりでディズニーシー行ったら最高なのか？
皆さん、こんにちは！ちゃんみおです。 今日は仕事終わりに、僕の「行きつけの居酒屋」へ行ってきました。
え？どこかって？ それは…東京ディズニーシーです！
今回は、17時以降に入園できるパスを使って、開催中の「フード＆ワイン・フェスティバル」を満喫！「仕事終わりにディズニーを居酒屋代わりに使うのは最高なのか？」を検証してきました！
■ まずは「入場料のかかる居酒屋」へ
舞浜駅に到着！まずはチケットを握りしめて入園です。 「入場するのにお金がかかる居酒屋」って、字面にするとめちゃくちゃ贅沢ですよね（笑）
中に入ると、ダッフィー＆フレンズがお出迎えしてくれて、いきなり癒やされました。
■ 1品目：幻（？）のホタテ味ポップコーンを実食
去年バズっていて、ずっと食べたかった「ホタテガーリックバター味」のポップコーンをようやくゲット！
感想： 甘い部分とショッパイ部分が混ざっていて、2種類のフレーバーを同時に食べているみたい！これ、お酒にめちゃくちゃ合います。
■ 2品目：強風にも負けず！ビール＆ソーセージで乾杯
続いて、お酒好きの聖地「バーナクル・ビルズ」へ。
ビアカクテル（780円）
骨付きソーセージ（700円）
この日は風が強すぎて、チキンが飛ばされないかヒヤヒヤ…。 ビアカクテルは底に甘いシロップが溜まっているので、しっかり混ぜて飲むのがポイントですよ！（僕は混ぜ忘れて、最初は普通のビールだと思ってましたｗ）
■ 3品目：モバイルオーダーを活用してピザを堪能
「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」でピザ・マルゲリータ（750円）を注文。 モバイルオーダーは便利ですが、この日は結構待ち時間がありました。寒さでチーズがすぐ固まっちゃったけど、外で食べるピザの味は最高！
■ 本日のベストフード！「豚角煮」が絶品
「ドックサイドダイナー」で見つけた、SNSで話題のメニュー。
スパークリングカクテル（780円）
豚角煮のアップルピューレ（650円）
この豚角煮、マスタードソースとマッシュポテトの相性が抜群で、今回の暫定1位でした！フルーティーで、どこか海を感じる（？）美味しさ。
■ 奇跡の再開！夜のアクアトピアで酔い覚まし
お腹も満たされたところで、9月で一旦終了してしまう「アクアトピア」へ。 システム調整で止まっていたんですが、なんと目の前で再開のアナウンスが！待ち時間ほぼゼロで乗れるというラッキーに見舞われました。夜のライトアップされたアクアトピア、本当に綺麗です。
■ 締めの一品：バタービーフカレー＆チップス
最後は「ファンタジースプリングス」近くでバタービーフカレー＆チップス（600円）を。 キーマカレーのような濃厚な味わいで、ポテトチップスですくって食べると止まらない！冷製なので、これからの季節でもパクパクいけちゃいます。
【検証結果】
仕事終わりのディズニー居酒屋は「最高」だった
17時から21時までの4時間、あっという間でした！ 一人ディズニーでのんびりお酒とフードを楽しむのは、仕事の疲れが吹き飛ぶ最高の贅沢です。
もし「一人ディズニーでのおすすめ」や「聞いてみたいこと」があれば、ぜひコメントで教えてくださいね！
え？どこかって？ それは…東京ディズニーシーです！
今回は、17時以降に入園できるパスを使って、開催中の「フード＆ワイン・フェスティバル」を満喫！「仕事終わりにディズニーを居酒屋代わりに使うのは最高なのか？」を検証してきました！
■ まずは「入場料のかかる居酒屋」へ
舞浜駅に到着！まずはチケットを握りしめて入園です。 「入場するのにお金がかかる居酒屋」って、字面にするとめちゃくちゃ贅沢ですよね（笑）
中に入ると、ダッフィー＆フレンズがお出迎えしてくれて、いきなり癒やされました。
■ 1品目：幻（？）のホタテ味ポップコーンを実食
去年バズっていて、ずっと食べたかった「ホタテガーリックバター味」のポップコーンをようやくゲット！
感想： 甘い部分とショッパイ部分が混ざっていて、2種類のフレーバーを同時に食べているみたい！これ、お酒にめちゃくちゃ合います。
■ 2品目：強風にも負けず！ビール＆ソーセージで乾杯
続いて、お酒好きの聖地「バーナクル・ビルズ」へ。
ビアカクテル（780円）
骨付きソーセージ（700円）
この日は風が強すぎて、チキンが飛ばされないかヒヤヒヤ…。 ビアカクテルは底に甘いシロップが溜まっているので、しっかり混ぜて飲むのがポイントですよ！（僕は混ぜ忘れて、最初は普通のビールだと思ってましたｗ）
■ 3品目：モバイルオーダーを活用してピザを堪能
「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」でピザ・マルゲリータ（750円）を注文。 モバイルオーダーは便利ですが、この日は結構待ち時間がありました。寒さでチーズがすぐ固まっちゃったけど、外で食べるピザの味は最高！
■ 本日のベストフード！「豚角煮」が絶品
「ドックサイドダイナー」で見つけた、SNSで話題のメニュー。
スパークリングカクテル（780円）
豚角煮のアップルピューレ（650円）
この豚角煮、マスタードソースとマッシュポテトの相性が抜群で、今回の暫定1位でした！フルーティーで、どこか海を感じる（？）美味しさ。
■ 奇跡の再開！夜のアクアトピアで酔い覚まし
お腹も満たされたところで、9月で一旦終了してしまう「アクアトピア」へ。 システム調整で止まっていたんですが、なんと目の前で再開のアナウンスが！待ち時間ほぼゼロで乗れるというラッキーに見舞われました。夜のライトアップされたアクアトピア、本当に綺麗です。
■ 締めの一品：バタービーフカレー＆チップス
最後は「ファンタジースプリングス」近くでバタービーフカレー＆チップス（600円）を。 キーマカレーのような濃厚な味わいで、ポテトチップスですくって食べると止まらない！冷製なので、これからの季節でもパクパクいけちゃいます。
【検証結果】
仕事終わりのディズニー居酒屋は「最高」だった
17時から21時までの4時間、あっという間でした！ 一人ディズニーでのんびりお酒とフードを楽しむのは、仕事の疲れが吹き飛ぶ最高の贅沢です。
もし「一人ディズニーでのおすすめ」や「聞いてみたいこと」があれば、ぜひコメントで教えてくださいね！
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