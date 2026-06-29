明日6月30日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは八木莉可子、浦川翔平（THE RAMPAGE）、なえなの、佐々木舞香・野口衣織（=LOVE）、稲田直樹（アインシュタイン）。

VTRでは、ある日突然誰もが陥るかもしれない真夏の危険を再現。猛暑の夏に、突如妻が行方不明に。インドの新築マンション24階に暮らす1組の日本人家族を襲った絶体絶命の恐ろしい事件の衝撃の真実とは？

学生が炎天下の部活動中に熱中症で救急搬送。熱中症になると体内で何が起こる？行われた治療とは？ほか、「仰天」スタッフが世界有数の酷暑地帯へ。40度超えが日常のジブチ共和国。灼熱の大地で生きていく知恵に迫る。

スタジオでは、ゲストが危険な体験をトーク。八木は小学生の頃、友人に言われて気づくと「大きいスズメバチが膝に」とまっていた衝撃体験を語る。さらに「蚊に刺されるとすごく腫れる」タイプだといい、刺されないための裏ワザで笑いを誘う。

地元・長崎の海に父と釣りに出かけて磯遊びを楽しんでいた浦川。しかし「はだしで走り回ってて、ツルって滑って」なんと牡蠣が密集しているゾーンへ。「血の海になった」という痛すぎる出来事を振り返る。

幼稚園時代に芋掘りをして、焼き芋を作ることになった野口。焼きあがるのを楽しみに待っていたが「気づいたらベッドの上で…」と思わぬアクシデントを回想。スタジオも騒然の超危険な体験とは!? 佐々木は「スマホをタクシーに忘れちゃって」気づいた時にはタクシーは去ってしまい、大ピンチに！そこで、スマホの位置情報を調べたある方法を明かし「よう考えたな」と笑福亭鶴瓶を感心させる。

なえなのは「去年の夏に胃腸炎になって、1週間入院」することに。入院費が意外とかかってしまい、「増やそうと思った」なえなののまさかの行動が一同を驚かせる。

「僕はお風呂上りに毎回フェースパックをするんです」という稲田。しかし、パックしながらすぐに眼鏡をかけてしまうことで、関係のない人々を怖がらせてしまった珍事件を語る。