ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録、キャラビジュアル＆公演CM解禁 佐々木喜英のゲスト出演も決定
人気ゲーム『薄桜鬼』を原作としたミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録より、キャラクタービジュアル、公演CM、ゲスト出演情報が解禁された。
【動画】新キャスト集結『ミュージカル 薄桜鬼 真改』黎明録、公演CM解禁
シリーズ累計100万本を超える人気ゲーム『薄桜鬼』を原作としたミュージカル『薄桜鬼』は、2012年に毛利亘宏による脚本・演出で1作目を上演。シリーズを重ね、2018年には西田大輔体制のもと「志譚 土方歳三 篇」を上演し、2022年にシリーズ10周年を迎えた。2024年には再び毛利が脚本・演出を手がけ、脚本も新たに「真改 土方歳三 篇」「真改 藤堂平助 篇」を上演。2025年12月には、「HAKU-MYU LIVE4」を東京・大阪で行い、大好評を博した。
2015年以来11年ぶりとなる「黎明録」の上演にあたり、新選組キャストの顔ぶれが大きく変わる。これまでのキャストの志を受け継ぎ、田口司が続投出演。副長・土方歳三役として座組を牽引してきた久保田秀敏は局長・近藤勇役となり、主演・井吹龍之介役には木村聖哉、新たな土方歳三役には百名ヒロキを迎え、次世代を担うキャストたちが「薄ミュ」に新たな風を吹かせる。
このたび、ミュージカル『薄桜鬼』HAKU-MYU LIVE4 Blu-ray発売記念イベントにて、10月上演の最新作に関する情報が解禁された。13名のキャラクタービジュアル、公演CMに加え、声の出演として風間千景役・佐々木喜英の参加が決定。10月25日の昼・夜公演にはゲスト出演する。
ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録は、天王洲 銀河劇場にて10月16日〜25日上演。
【動画】新キャスト集結『ミュージカル 薄桜鬼 真改』黎明録、公演CM解禁
シリーズ累計100万本を超える人気ゲーム『薄桜鬼』を原作としたミュージカル『薄桜鬼』は、2012年に毛利亘宏による脚本・演出で1作目を上演。シリーズを重ね、2018年には西田大輔体制のもと「志譚 土方歳三 篇」を上演し、2022年にシリーズ10周年を迎えた。2024年には再び毛利が脚本・演出を手がけ、脚本も新たに「真改 土方歳三 篇」「真改 藤堂平助 篇」を上演。2025年12月には、「HAKU-MYU LIVE4」を東京・大阪で行い、大好評を博した。
このたび、ミュージカル『薄桜鬼』HAKU-MYU LIVE4 Blu-ray発売記念イベントにて、10月上演の最新作に関する情報が解禁された。13名のキャラクタービジュアル、公演CMに加え、声の出演として風間千景役・佐々木喜英の参加が決定。10月25日の昼・夜公演にはゲスト出演する。
ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録は、天王洲 銀河劇場にて10月16日〜25日上演。