近鉄京都線で普通電車が脱線した事故について、近畿日本鉄道が29日午後3時から大阪市内で記者会見を開き、「多大なるご迷惑をおかけしたことを深くおわびします。まことに申し訳ありませんでした」と謝罪しました。

29日午前5時13分頃、近鉄京都線の京都駅構内で京都発・橿原神宮前行きの4両編成の普通電車が脱線しました。

脱線したのは駅を出てわずか1分後、列車が120メートルほど進んだときで、レールを分ける装置「転てつ器（ポイント）」の上で止まりました。

電車には乗員・乗客33人が乗っていましたが全員けがはなく、係員が徒歩で駅まで誘導したということです。

近鉄によりますと、脱線した普通電車は制限速度が時速30キロのところを約20キロで事故現場を通過。脱線箇所については始発前に徒歩で線路を点検、また、運転指令室でも列車をほかのレールに乗せ換えるための「分岐器」が正常に動くか点検し、異常は無かったということです。

しかし、運転士はポイントを通過後に後ろから引っ張られるような感じを受けて、電車を止めたということです。

事故の影響で、近鉄京都線は京都～上鳥羽口駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開までは相当時間がかかるとみられ、JRや京阪電鉄、京都市営地下鉄との振り替え輸送が行われています。事故現場では調査のほか、補修も必要で、現時点で復旧の見込みは全く立っていないということです。

事故については国の運輸安全委員会が、東京から現地に鉄道事故調査官2人のほか、神戸事務所からも地方事故調査官2人を支援のために派遣し、事故の原因を調べています。