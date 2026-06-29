「嘘でしょ…」予想外の共犯者に視聴者騒然！序盤の和やかな雑談にまさかの伏線＜ドラマ『ダブルエッジ』＞

織田裕二がテレビ朝日ドラマ初主演を務めたテレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』が6月27日（土）に放送された。

本作は、織田演じる車いすに乗った元捜査一課刑事・郡司孝介が主人公。かつて捜査一課のエースだった郡司は、3年前に連続殺人鬼・馬飼野隆一（音尾琢真）と接触した現場で刺されてしまった。これをきっかけに郡司は、所轄の生活安全課へ異動。一方、郡司に撃たれた馬飼野は、海に落下して命を落としたと思われていた。

しかし物語冒頭、馬飼野の手口とよく似た殺人事件が新たに発生。馬飼野と唯一接触していた郡司は捜査一課に呼び戻され、ASD（自閉スペクトラム症）をもつ警視庁捜査二課・財務捜査官の阿久都華瑠（小野花梨）とタッグを組み、この難解な事件に挑んだ。

そして物語の終盤、郡司が“信じがたい共犯者”を突き止める展開となり、SNS上では「最後までわからなかった」「まさかの人間」と驚く視聴者が続出していた。

（※以下、ネタバレがあります）

【映像】郡司だからこそ気づいた犯人の証拠

◆「やっぱり、あなただったんですね」

3年前に連続殺人鬼・馬飼野に刺されて負傷し、車イス生活を送っていた元捜査一課の刑事・郡司。

そんななか、大物政治家の娘が殺害される事件が発生。遺体は真っ赤に染まった白いドレスを着ており、馬飼野の事件とよく似た状況だった。

さらに、鑑識課の中津川毅（光石研）らが現場で採取した指紋と毛髪を鑑定したところ、3年前に採取していた馬飼野のものと一致。そこで、馬飼野と接触したことがある郡司が捜査一課に呼び戻され、財務捜査官の華瑠とともに事件の捜査にあたることとなった。

捜査が進むなか、今回の事件の犯人は、馬飼野と利き手が異なる可能性が浮上。

そんななか今度は、病院を経営する一族の娘が殺害される第二の事件が発生する。この遺体も前回の事件と同様、白いドレスを着せられていたが、被害者は髪が短く、馬飼野の事件の被害者たちの特徴とは異なる点があった。

そして郡司たちは、今回の事件の被害者2人の接点を調べるなかで、彼女たちが重森麻美という女性を死に追いやっていたことを突き止める。その矢先、麻美の母・智子（尾上紫）が、この事件の犯人として自首してきた。

智子は馬飼野のアパートに忍び込んで指紋をスキャンし複製するなどして、今回の事件を馬飼野の犯行に見せかけていたと供述。さらに娘の死にはもう1人、“タトゥーの男”がかかわっており、彼に復讐できなかったことが心残りだと語った。

すると郡司は、まだ復讐を完全に終えていない智子が自首したことや、彼女が機械に詳しくなさそうなのに指紋を複製したと証言したことから、共犯者＝真犯人がいたのではないかと怪しむ。

そうして捜査を進めていった郡司は、ついにタトゥーの男の命を狙う人物と対峙する展開に。辛そうに顔をしかめた郡司が「やっぱり、あなただったんですね」と告げると、そこに意外な人物が映し出された。

この真犯人の正体に、SNS上では「意外すぎて驚いた」「真犯人は読めんかった」「嘘でしょ…」と衝撃が走っていた。

じつは物語序盤の雑談のなかには、この真犯人を示すヒントが隠されている一幕も。真相を知ったうえであらためて見返してみると、より作品を楽しめるかもしれない。