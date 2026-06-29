JO1豆原一成、ドラマ現場に全員分の差し入れ持ってきたメンバー明かす「プライベートで来てくれて」
【モデルプレス＝2026/06/29】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の豆原一成が29日、都内で行われた 「晴れの国OKAYAMA魅力発見プロジェクト」キックオフ！記者発表会に、岡山県知事・伊原木隆太氏、ふなっしーとともに出席。ドラマの撮影現場に差し入れを持ってきたメンバーを明かした。
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降水日数が少なく、温暖な気候や豊かな自然に恵まれていることから「晴れの国」と呼ばれている岡山県。この度、この「晴れの国」たる岡山の魅力を最大限に伝えていくプロジェクト「晴れの国OKAYAMA魅力発見プロジェクト」がスタートした。
イベントにちなみ「最近あった晴れやかなエピソード」を聞かれた豆原は、7月2日スタートのW主演を務めるテレ東系ドラマ「夫婦と16歳〜狂気の隣人〜」（毎週木曜日深夜24時30分〜）撮影時のエピソードを披露。「ドラマの撮影のときに、うちのリーダーの（與那城）奨くんがドラマのスタッフ全員分のケーキを差し入れしてくれて、50個くらい両手にケーキを持って差し入れに来てくれて」と優しさを感じたという。「プライベートで来てくれて、それはもう晴れというか、すごい嬉しかったですね」と笑顔を見せ「わざわざ僕のとこまで来てくれて、差し入れしてくれて、嬉しかったです」と強調した。
2025年12月に「JO1 10TH SINGLE “Handz In My Pocket” SHOWCASE TOUR」で岡山を訪れる予定だったが、体調不良で参加が叶わなかった豆原は、帰ってきたメンバーから話を聞いたそうで、「メンバーの何人かが前日入りして、児島のデニムストリートのところに自分専用のデニムを作りに行ったみたいで」と回顧。「『これ育てよう』とか言って、結構何回も着てくれていて。自分の地元のものを着てくれたり、『行ってきたよ』って報告してくれたりするのが嬉しかったです」と話した。（modelpress編集部）
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◆豆原一成、與那城奨からの差し入れに笑顔
降水日数が少なく、温暖な気候や豊かな自然に恵まれていることから「晴れの国」と呼ばれている岡山県。この度、この「晴れの国」たる岡山の魅力を最大限に伝えていくプロジェクト「晴れの国OKAYAMA魅力発見プロジェクト」がスタートした。
◆豆原一成、メンバーの岡山訪問に喜び
2025年12月に「JO1 10TH SINGLE “Handz In My Pocket” SHOWCASE TOUR」で岡山を訪れる予定だったが、体調不良で参加が叶わなかった豆原は、帰ってきたメンバーから話を聞いたそうで、「メンバーの何人かが前日入りして、児島のデニムストリートのところに自分専用のデニムを作りに行ったみたいで」と回顧。「『これ育てよう』とか言って、結構何回も着てくれていて。自分の地元のものを着てくれたり、『行ってきたよ』って報告してくれたりするのが嬉しかったです」と話した。（modelpress編集部）
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