「ラッシングを助けるためにロートベットをトレードで獲得すると予想」米報道、ド軍捕手問題に新たな展開か「ポストシーズンの救世主である彼ほどふさわしい人物はいない」

ロートベットは昨年ポストシーズンに大きく貢献した(C)Getty Images

世界一3連覇を狙うドジャースの懸案事項となっている。

ドジャースのここ最近の戦いでは若手捕手、ダルトン・ラッシングに高い注目が集まっている。

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大谷翔平の登坂試合でバッテリーを組むも呼吸が合わず、厳しく詰め寄られるシーンもあった。

何より攻守ともに安定感あるパフォーマンスでチームをけん引してきたウィル・スミスが首痛のため欠場が長引いているとあって、大事なポジションをどう構成していくか、注目が高まっている。

米メディア『Sports Illustrated』では「ラッシングを助けるためにベン・ロートベットをトレードで獲得すると予想」とした記事を配信。

昨年シーズン途中にトレードで移籍、チームの大きな力になった若手捕手獲得に動くのではないかと見解を伝えている。

同記事の中では「ロサンゼルス・ドジャースは突然捕手のポジションが薄くなっている」と書き出し、正捕手のスミスが首の炎症のためIL入り、「復帰の明確な時期が見えない」としている。

一方、急遽前面に出ることになった若手のラッシングに関してはメジャー初のフル出場を強いられる中で「多少のドラマをもたらしましたが、引き続きまずまずの打撃ペースで活躍している」と伝える。

チームの捕手陣容はラッシングの控えとしてチャッキー・ロビンソンがいるが「40人ロースターに他の捕手はいない」ときっぱり。3Aには在籍するものの、MLB経験はなく、起用には慎重さが求められるとした。

記事の中では『カリフォルニア・ポスト』のドジャース番であるジャック・ハリス記者の発信を引用。同記者は「ドジャースが元チャンピオンであり現ニューヨーク・メッツの選手である捕手ベン・ロートヴェットを狙う可能性があると考えている」として、「ラッシングには敬意を表しつつも、ここ数週間でドジャースにはもっと捕手の層が必要だと分かりました」と解説。

続けて「シーズン後半に入るチームにとって、定期的に出場できる信頼できる選手がもう一人いるのは悪くない」とした上で「だからこそ、昨年のポストシーズン救世主であるベン・ロートヴェットほどふさわしい人物はいない」と主張していると伝えている。

多くのド軍ファンにとってもロートベットの昨シーズンの奮闘ぶりは広く知られている。

昨年、7月末にトレードでレイズから移籍。9月上旬にメジャー昇格すると、負傷したスミスやラッシングの代役として18試合に出場。特に山本由伸とは息が合ったリードを見せ、9月6日のオリオールズ戦では9回二死までノーヒットノーランと評価を高めた。