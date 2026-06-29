タリーズコーヒー、初の海外アーティストコラボ TOMORROW X  TOGETHERと限定ドリンク・グッズ展開

タリーズコーヒージャパンは7月8日から、韓国の5人組アーティスト「TOMORROW X TOGETHER（トゥモローバイトゥギャザー）」とのコラボレーションを展開する。限定ドリンクやフード、グッズを販売し、公式アプリのデジタルスタンプラリー、公式Xキャンペーン、全国3店舗での店舗装飾も行う。タリーズが海外アーティストとコラボレーションするのは初めて。

発表会に登壇したタリーズコーヒージャパンの若林部長（左）、石川氏（中央）、播磨氏

同社は6月26日、都内で夏限定新商品発表会・メディア向け試飲会を開いた。マーケティング本部マーケティング第一部の若林教二部長は、同社が2027年8月に創業30周年を迎えることに触れ、「30周年に向けて何か新しいチャレンジをやっていきたいという思いの中、今回、素敵なご縁をいただきました」と説明した。

タリーズコーヒーは現在、約850店舗を展開している。若林部長は、同社の主な顧客層は30〜40代女性が中心だとしたうえで、今回のコラボについて「若い世代の取り込み」を図る取り組みと位置づけた。これまでもシーズナルドリンクやアイテムを通じて、若年層への接点づくりを進めてきたという。

限定ドリンクやフード、グッズなどを展開する

今回のコラボについて若林部長は、「『TOMORROW X TOGETHER』という名前に込められた希望と、タリーズコーヒーが大切にするこだわりの空間、くつろぎの空間、コーヒーへのこだわりを融合させたい」と述べた。

商品企画にあたっては、担当メンバーが実際にコンサート会場やコラボカフェなどに足を運び、ファンの行動や関心を確認したという。ファンと従来のタリーズ利用者の双方に向けたメニューやアイテムを検討し、半年以上かけて企画を進めた。

左から「マンゴーセパレートティー」「キャラメルフォームアメリカーノ」

限定ドリンクは2品を用意する。「キャラメルフォームアメリカーノ」は、タリーズのエスプレッソを使ったアイスアメリカーノに、キャラメルホイップを合わせた。すっきりとした飲み心地と、エスプレッソの香り、キャラメルの甘さを特徴とする。価格はTallサイズのみ690円。

「マンゴーセパレートティー」は、濃厚なマンゴーとアールグレイを重ねた2層仕立てのアイスティー。大ぶりのマンゴー果肉をトッピングした。価格はTallサイズのみ690円。

ドリンク・フードを担当したマーケティング本部の石川千晴氏は、「タリーズのコーヒーへのこだわりと『TOMORROW X TOGETHER』の個性を、一杯の新しいおいしさにどう落とし込むかに注力しました」と説明した。

韓国フードをモチーフにした「ヤンニョムチキンチーズサンド」「サツマイモパン」「カップ ティラミス」

フードは、韓国フードをモチーフにした3品をそろえる。「ヤンニョムチキンチーズサンド」520円は、ヤンニョムチキンを全粒粉入りのパンにチーズと合わせて挟んだ。「サツマイモパン」380円は、韓国のコグマパンから着想を得た商品で、安納芋のフィリングを包んだ。「カップ ティラミス」500円は、コーヒーシロップを染み込ませたココアスポンジに、マスカルポーネ入りのムースやクリームを重ねた。

「TOMORROW X TOGETHER ステッカーセット」と「PPULBATU ぷくぷくチャーム」

「キャラメルフォームアメリカーノ」「マンゴーセパレートティー」の購入者向けに、限定アイテムも販売する。第1弾として7月8日から「TOMORROW X TOGETHER ステッカーセット」900円、第2弾として7月15日から「PPULBATU ぷくぷくチャーム」880円を販売する。いずれも単品購入はできず、ひとり2個まで。

「TOMORROW X TOGETHER ステッカーセット」は、今回だけの限定フォトデザインを使用した名刺サイズのステッカー7枚セット。「PPULBATU ぷくぷくチャーム」は、「TOMORROW X TOGETHER」の公式キャラクター「PPULBATU（プルバトゥ）」がタリーズの店員になったオリジナルデザインを採用した。

物販アイテムは、「ストラップ付きトライタンボトル」2950円、「トライタングラス」1900円、「ポーチ付きショルダーエコバッグ」2950円、「ミニポーチ」2200円、「バッグチャーム」2800円を用意する。物販アイテムは各商品ひとり2個まで購入できる。同社公式オンラインストアでも販売するが、オンラインストアでは価格が異なる。

物販アイテムを担当した播磨由莉氏は、グレーとタリーズのコーポレートカラーであるグリーンを基調にしたとし、「コラボレーション期間中はもちろん、その後も長く楽しめるよう、普段使いしやすいデザインに仕上げました」と述べた。

キャンペーンでは、タリーズ公式アプリでデジタルスタンプラリーを実施する。アプリ登録済みのタリーズカードで対象のコラボ商品を購入するとスタンプがたまり、3個でPPULBATUのオリジナルアートが完成する。コンプリートした人には、抽選でPPULBATUオリジナルステッカーをプレゼントする。実施期間は7月8日〜8月4日23時59分。

タリーズ公式Xでは、フォロー＆リポストキャンペーンも行う。公式アカウントをフォローし、対象ポストをリポストした人の中から抽選で100人に、タリーズデジタルギフト3000円分をプレゼントする。実施期間は7月8日10時〜7月21日23時59分。

また、渋谷スクランブルスクエア店、グランフロント大阪北館1F店、＆TEA 名古屋ラシック店の3店舗では、オリジナルデザインを使った店舗装飾を実施する。期間は7月8日〜8月2日。オリジナルデザインを使用した特別パネル展示やタペストリーの設置などを行う。

若林部長は、今回の取り組みを「来年30周年に向けた非常に大きな挑戦の第一歩」と位置づけた。今回のコラボを機にタリーズを初めて利用する人に対し、同社のコーヒーやドリンク、店舗を知ってもらうことを期待している。

コラボメニューの販売期間は8月4日までを予定。いずれも数量限定で、なくなり次第終了する。