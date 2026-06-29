◆米大リーグ パドレス２―４ドジャース（２８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に先制の左前適時打を放つなど４打数１安打１四球１得点。メジャー通算３００号まで残り３本としてから５試合足踏みとなるも、チームの連勝に貢献した。

パドレス先発はエース右腕キングだった。大谷は試合前の時点で通算１６打数７安打の打率４割３分８厘、３本塁打。今季もこの日まで２打数１安打１四球と相性のいい相手だった。初回先頭の第１打席は空振り三振に倒れたが、３回１死二塁の第２打席では先制の左前適時打。外角のボール球を巧みに打ち返すと、５回１死一塁の第３打席では四球を選んでチャンスメイクした。その後、３番フリーマンが９球粘って押し出し四球、４番ベッツが２点適時打を放ち、チームは３点を勝ち越した。

この日の４得点は大谷、フリーマン、ベッツと「ＭＶＰトリオ」が３人で稼ぎ出した。試合後、ロバーツ監督は「フレディ（フリーマン）の打席がこの試合を決める打席だったと思う。とにかく勝つために粘って粘って、球数を投げさせる意志があった。その後ムーキー（ベッツ）が大きなタイムリーを打ったけど、ああいう気持ち、競争心は本当に大きかったですね。キングはこれまでも私たちを苦しめてきた本当にいい投手だが、選手たちはあの場面でしっかり競り勝って、試合の流れを変えてくれた」とたたえた。

５月下旬にはベッツを２番から４番に下げ、２番のパヘスを挟んで大谷、フリーマン、ベッツの順番で打順を組んでいる。指揮官は「ここ６週間ほどは翔平が信じられないくらいの活躍をしているし、フレディはシーズンを通してずっと安定している。そしてここ１週間でムーキーも（調子が）戻ってきた。今季はこの３人が同時に好調という期間はほとんどなかったから、３人全員が相手にとって脅威になると、他の選手たちの負担もかなり軽くなることが分かる」と手応えを感じていた。