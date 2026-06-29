赤べこと酪王がぷっくり光る福島づくし！ アカベコランド「クリスタルシール」

記事ポイント アカベコランドが酪王協同乳業とコラボした「クリスタルシール」2種の予約受付を開始「赤べこ」と「酪王」をぷっくり立体クリスタル素材とホログラム枠で表現酪王協同乳業や赤べこ柄のシールは各1枚660円(税込)、7月上旬より順次発送 アカベコランドが酪王協同乳業とコラボした「クリスタルシール」2種の予約受付を開始「赤べこ」と「酪王」をぷっくり立体クリスタル素材とホログラム枠で表現酪王協同乳業や赤べこ柄のシールは各1枚660円(税込)、7月上旬より順次発送

アカベコランドが、酪王協同乳業とコラボレーションした「クリスタルシール」2種の予約受付を開始しました。

福島の縁起物「赤べこ」と、県民のソウルドリンク「酪王」が出会った、ぷっくりキラキラのシールです。

予約分の発送は2026年7月上旬からです。

アカベコランド「クリスタルシール」

商品名(1)：酪王協同乳業クリスタルシール volume.1商品名(2)：赤べこクリスタルシール 酪王協同乳業バージョン価格：各1枚660円(税込)素材・仕様：ぷっくり立体クリスタル素材／ホログラム枠／台紙付き・個包装予約受付開始：2026年6月12日(金)〜発送時期：2026年7月上旬〜(予約分より順次発送)販売チャネル：アカベコランド公式オンラインストア

福島の「縁起物」と「ソウルドリンク」という、地元の人なら誰もが知る2つのアイコンが出会ったコラボレーションです。

ぷっくりと立体的なクリスタル素材にホログラムの輝きを重ねた、見ているだけで気分が上がる“福島づくし”の一枚です。

地元の人には懐かしく、県外の人にはちょっと珍しい、お土産やプチギフトにもぴったりの一枚です。

酪王協同乳業のパッケージが並ぶ「酪王協同乳業クリスタルシール volume.1」

商品名：酪王協同乳業クリスタルシール volume.1価格：1枚660円(税込)素材・仕様：ぷっくり立体クリスタル素材／ホログラム枠／台紙付き・個包装

「酪王牛乳」「農協牛乳」「ふるさと想い牛乳」のパッケージを、ぷっくりキラキラのクリスタルシールで楽しめます。

青の酪王牛乳、赤の農協牛乳など、スーパーや給食で見慣れたパックが大小さまざまなサイズでぎっしり並びます。

べこの形をした「ふるさと想い牛乳」パックは、赤べこ柄・青べこ柄の2色で、“牛乳パックなのにべこ顔”という福島ならではの遊び心も魅力です。

酪王協同乳業のオリジナルキャラクター「らっくー」や、なみなみ注がれた牛乳グラスのシールも楽しめます。

酪王の人気商品パッケージをまとった「赤べこクリスタルシール 酪王協同乳業バージョン」

商品名：赤べこクリスタルシール 酪王協同乳業バージョン価格：1枚660円(税込)素材・仕様：ぷっくり立体クリスタル素材／ホログラム枠／台紙付き・個包装

福島の縁起物「赤べこ」が、酪王の人気商品パッケージをまとったシールです。

正面・横向き・後ろ姿まで、さまざまなポーズのべこたちが30枚以上詰め込まれています。

「酪王牛乳べこ」は青×白のミルキーカラー、「酪王カフェオレべこ」はふんわりカフェオレ色でデザインされています。

「酪王いちごオレべこ」はほんのりピンクのいちご色、「のむのむヨーグルトべこ」はさわやかブルー×グリーン、「農協牛乳べこ」はレトロなオレンジカラーです。

透明感のあるクリスタル素材で、光に当たるとキラキラと輝き、手帳やスマホ、お手紙のデコレーションに使えます。

予約受付と発送について

予約受付開始：2026年6月12日(金)〜発送時期：2026年7月上旬〜(予約分より順次発送)販売チャネル：アカベコランド公式オンラインストア

発送日はアカベコランド公式X(@akabeko_land)で案内されます。

予約商品と通常販売商品は発送時期が異なるため、同梱発送はできません。

酪王の牛乳パックや「らっくー」、牛乳グラスまで小さなモチーフとして並び、福島で親しまれてきた味の記憶を手元のデコレーションに残せます。

商品カラーをまとった赤べこは、正面や横向き、後ろ姿など表情の違いもあり、手帳やスマホ、お手紙に貼るモチーフを選ぶ楽しさがあります。

アカベコランド「クリスタルシール」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「クリスタルシール」はいつから予約できますか？

A. 2026年6月12日(金)より、アカベコランド公式オンラインストアにて予約受付が始まっています。

Q. 「クリスタルシール」の価格はいくらですか？

A. 「酪王協同乳業クリスタルシール volume.1」と「赤べこクリスタルシール 酪王協同乳業バージョン」は、各1枚660円(税込)です。

Q. 「赤べこクリスタルシール 酪王協同乳業バージョン」にはどんなべこがありますか？

A. 「酪王牛乳べこ」「酪王カフェオレべこ」「酪王いちごオレべこ」「のむのむヨーグルトべこ」「農協牛乳べこ」があります。

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