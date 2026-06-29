大阪桐蔭OBの生島峰至氏が解説…右投左打ちに必要な“右かかとの踏み込み”

右投げ左打ちで「打球が飛ばない」と悩む少年野球の選手は多い。その原因は前足である右足の使い方にあるかもしれない。大阪桐蔭高時代に通算33本塁打を放ち、甲子園に2度出場。現在はベースボールアドバイザーとして子どもたちを指導する生島峰至さんは、飛距離アップにつながる「全身連動ドリル」を紹介している。

生島さんは、バッティングにおける“力の3大要素”として「ヒールダウン（かかとで地面を踏む）」「ボディターン（体の回転）」「アーム（腕）」を挙げ、この順番で動くことが重要と説く。ただ、左打者は「体を開くな」と指導されることが多く、腕だけで振ったり、体の回転からスイングを始めたりする選手が少なくない。

右投げ左打ちの選手は、右足からスイングをスタートさせる意識が必要で、手から動かすのはNGだ。かかとから動き出さなければ、“力の3大要素”の1つを使わずにスイングすることになる。大きなパワーロスで、打球が飛ばない原因になる。

“力の順番”を覚えるためのドリルは打撃姿勢を取り、軸足の左足に体重を乗る。次に右のつま先を地面に着けトップの形を作る。そこから練習パートナーに手を叩くなど合図してもらい、「1」で右のかかとで地面を強く踏み、「2」で体を回転させ、「3」で腕を振る。

右足がホームベース側に出ている状態だと、うまくヒールダウンできない。まっすぐ踏み込む意識を大切にしたい。「この順番さえ覚えてしまえば、ボールは飛ばせるようになります」と生島さんは強調する。かかと→体→腕と連動させ、持っている力をロスすることなくボールに伝えたい。習得すれば、打球飛距離は大きく変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）