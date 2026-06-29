『踊る大捜査線』“N.E.W.”メンバー9人発表 趣里、佐々木蔵之介、増田貴久、野呂佳代、玉井詩織、藤吉夏鈴、齊藤なぎさ、佐藤二朗ら出演
9月18日公開の映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』の新キャストが発表され、趣里、白洲迅、佐々木蔵之介、増田貴久、野呂佳代、玉井詩織（ももいろクローバーZ）、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさ、佐藤二朗の出演が明らかになった。
【動画】青島俊作が “捜査一課”へ、特別映像
趣里が演じるのは、台東警察署刑事課強行犯捜査係の若き熱血刑事・芝田ひばり。白洲は、麻布中央警察署刑事課強行犯捜査係の冷静沈着な“今どき”の刑事・美浦秋を演じる。2人は青島に振り回されながらも、所轄刑事として事件に立ち向かう。
また、佐々木は青島の同期で警視庁刑事部捜査第一課長・北丘雲斗役、増田は若くして管理官に大抜てきされた、真下正義と雪乃夫妻の息子・真下勇気（警視庁刑事部捜査第一課管理官）役で出演する。
このほか、警視庁の福利厚生を担う「幸福（しあわせ）支援部隊」の小昏双葉役に野呂、警視庁クリニックの看護師・掛井れのん役に玉井、謎の女子高校生・村下希衣子役に藤吉、須永あかね役に齊藤、警視庁クリニックの医師・指方輝役に佐藤が名を連ねる。
それぞれが異なる思いを胸に青島と行動をともにし、新たな「踊る大捜査線」の物語を紡いでいく。個性豊かな「N.E.W.」メンバーが加わり、新シリーズがどのような化学反応を生み出すのか注目される。
■新キャラクター：キャスト
芝田ひばり（台東警察署刑事課強行犯捜査係）：趣里
美浦 秋（麻布中央警察署刑事課強行犯捜査係）：白洲迅
北丘雲斗（警視庁刑事部捜査第一課長）：佐々木蔵之介
真下勇気（警視庁刑事部捜査第一課管理官）：増田貴久
小昏双葉（警視庁警務部厚生課）：野呂佳代
掛井れのん（警視庁クリニック・看護師）：玉井詩織（ももいろクローバーZ）
村下希衣子（女子高校生)：藤吉夏鈴（櫻坂46）
須永あかね（女子高校生）：齊藤なぎさ
指方 輝（警視庁クリニック）：佐藤二朗
【動画】青島俊作が “捜査一課”へ、特別映像
趣里が演じるのは、台東警察署刑事課強行犯捜査係の若き熱血刑事・芝田ひばり。白洲は、麻布中央警察署刑事課強行犯捜査係の冷静沈着な“今どき”の刑事・美浦秋を演じる。2人は青島に振り回されながらも、所轄刑事として事件に立ち向かう。
このほか、警視庁の福利厚生を担う「幸福（しあわせ）支援部隊」の小昏双葉役に野呂、警視庁クリニックの看護師・掛井れのん役に玉井、謎の女子高校生・村下希衣子役に藤吉、須永あかね役に齊藤、警視庁クリニックの医師・指方輝役に佐藤が名を連ねる。
それぞれが異なる思いを胸に青島と行動をともにし、新たな「踊る大捜査線」の物語を紡いでいく。個性豊かな「N.E.W.」メンバーが加わり、新シリーズがどのような化学反応を生み出すのか注目される。
■新キャラクター：キャスト
芝田ひばり（台東警察署刑事課強行犯捜査係）：趣里
美浦 秋（麻布中央警察署刑事課強行犯捜査係）：白洲迅
北丘雲斗（警視庁刑事部捜査第一課長）：佐々木蔵之介
真下勇気（警視庁刑事部捜査第一課管理官）：増田貴久
小昏双葉（警視庁警務部厚生課）：野呂佳代
掛井れのん（警視庁クリニック・看護師）：玉井詩織（ももいろクローバーZ）
村下希衣子（女子高校生)：藤吉夏鈴（櫻坂46）
須永あかね（女子高校生）：齊藤なぎさ
指方 輝（警視庁クリニック）：佐藤二朗