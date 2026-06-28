【ネタバレ注意】意外と知らない本能寺の変の引き金！信長が長年の重臣を突然切り捨てた理由

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」ドラマ考察系YouTuberが、「【豊臣兄弟】ネタバレ 第２５回あらすじ 本能寺の変のきっかけ！大河ドラマ考察感想 ２０２６年６月２８日放送 第２５話 豊臣兄弟」を公開した。動画では、織田信長による重臣たちの放逐が、明智光秀の本能寺の変を引き起こす引き金となった可能性について独自の視点で解説している。



動画は、天正8年（1580年）に起きた安藤守就、林秀貞、佐久間信盛ら古参武将の追放事件に焦点を当てる。長年信長に仕えてきた彼らが、突然「問答無用で切り捨てられる」という理不尽な仕打ちを受けた背景について考察を展開した。



特に注目されるのが、美濃三人衆の1人であり、竹中半兵衛の義父でもある安藤守就の存在だ。かつて半兵衛の稲葉山城乗っ取りにも協力した有力武将であったが、織田家を追われた後、本能寺の変の直後に蜂起するも、稲葉一鉄に攻められ一族もろとも滅亡するという結末を迎える。彼らが処分された理由として、敵との内通だけでなく、信長との未来を思い描けなくなった家臣たちを信長が容赦なく切り捨てたのではないかという説を展開した。



さらに、この非情な粛清が周囲に与えた影響について言及する。長年の功臣でさえ処分されるという事実が、「いつか役に立たなくなったと思われたら、同じように捨てられる」という恐怖を周囲に植え付けたと指摘。四国の長宗我部元親に対する理不尽な要求なども重なり、明智光秀を心理的に追い詰めていったと説明している。



信長の非情な決断が光秀の「我慢の限界を超えてしまった」という考察は、本能寺の変の背景に新たな視点を提示している。単なる裏切りではなく、長年の忠誠が報われない恐怖が歴史的事件を動かした要因について、独自の解釈が示された。