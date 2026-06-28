SWEET STEADYが、2026年7月クールのTVアニメ『レッツゴー怪奇組』のオープニングテーマ「気味が悪いんだからねっ」の配信ジャケットを公開。さらにソニーミュージック”Echoes”とのパートナーシップを結び、CDも発売することが決定した。

新曲「気味が悪いんだからねっ」の配信ジャケットは、SWEET STEADYメンバーの“こわかわいい”表情の周りに各メンバーカラーの鬼火が浮き出ている独特なジャケットとなっている。楽曲の一部はアニメ公式PVでも聴くことが可能だ。

▲「気味が悪いんだからねっ」配信ジャケット

また、本作はYOASOBIやキタニタツヤ、パペットスンスンらを擁するソニー・ミュージックのマネジメント／レーベル「Echoes」とパートナーシップを結びリリースされる。CDリリースは8月12日(水)とのこと。

「気味が悪いんだからねっ」は“こわかわいい”というキーワードを体現したどこか不気味さを感じさせるサウンドに、 SWEET STEADYらしいポップでチャーミングな要素が重なり合い、独特のバランスで完成した一曲だ。印象的なリズムとキャッチーなフレーズ感が強いフックとなっており、一度聴くと自然と耳に残る中毒性を持つ点も魅力。可愛らしさの中にふと差し込まれる違和感が印象的で、“怖可愛い”という言葉の世界観を見事に体現している楽曲に仕上がっている。

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■SWEET STEADY コメント

この度、TVアニメ レッツゴー怪奇組 のOPを担当することが決定しました！

怖さもありながらユーモアもたくさん詰まった作品で、怖いものが苦手な方でも気軽に楽しんでいただけると思います。

「可愛さ」と「怖さ」をテーマに作品の世界観をたくさん歌っているので、ぜひたくさん聴いてください！

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■TVアニメ『レッツゴー怪奇組』

TBS系全国28局ネットにて2026年7月5日から毎週日曜ごご4時30分〜放送開始（予定）

※放送日時は予告なく変更になる可能性がございます ©ビュー・バーグハンバーグバーグ・小学館クリエイティブ／関東怪奇組 ≪スタッフ≫

原作：ビュー『レッツゴー怪奇組』（小学館クリエイティブ刊）

監督：平田 豊

シリーズ構成・脚本：伊藤睦美

キャラクターデザイン：山下喜光

色彩設計：水野多恵子

美術監督：海野よしみ

撮影監督：堀内美咲

音響監督：吉田光平

音響制作：HALF H・P STUDIO

音楽：立山秋航

オープニングテーマ・アーティスト：SWEET STEADY

エンディングテーマ・アーティスト：雨穴

アニメーション制作：C-Station ≪出演者≫

畠中 祐

青木瑠璃子

新谷真弓

青山吉能

榊原優希

花澤香菜

千葉 繁

ほか ≪あらすじ≫

ある日の夕暮れ、俺は人間を脅かす幽霊や妖怪の元締め組織「怪奇組」の組長メチャ子と出会った。常人の六倍はお化けに弱い俺なのに、なぜか怪奇組復活の手伝いをするハメに…。 そんな俺の周りで、恐ろしいような恐ろしくないような怪奇が次々と巻き起こる！

「ハーーーッ‼」

ギャグギャグホラー、ギャグホラー。

独特過ぎる怪奇ギャグドラマが今、始まる――！ ©ビュー・バーグハンバーグバーグ・小学館クリエイティブ／関東怪奇組 【アニメ公式サイト】https://kaikigumi.com/

【アニメ公式X】https://x.com/kaikigumi

【アニメ公式TikTok】https://www.tiktok.com/@kaikigumi