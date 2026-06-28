SWEET STEADY、Echoesとのパートナーシップ締結。『レッツゴー怪奇組』OPテーマ「気味が悪いんだからねっ」リリースへ
SWEET STEADYが、2026年7月クールのTVアニメ『レッツゴー怪奇組』のオープニングテーマ「気味が悪いんだからねっ」の配信ジャケットを公開。さらにソニーミュージック”Echoes”とのパートナーシップを結び、CDも発売することが決定した。
新曲「気味が悪いんだからねっ」の配信ジャケットは、SWEET STEADYメンバーの“こわかわいい”表情の周りに各メンバーカラーの鬼火が浮き出ている独特なジャケットとなっている。楽曲の一部はアニメ公式PVでも聴くことが可能だ。
また、本作はYOASOBIやキタニタツヤ、パペットスンスンらを擁するソニー・ミュージックのマネジメント／レーベル「Echoes」とパートナーシップを結びリリースされる。CDリリースは8月12日(水)とのこと。
「気味が悪いんだからねっ」は“こわかわいい”というキーワードを体現したどこか不気味さを感じさせるサウンドに、 SWEET STEADYらしいポップでチャーミングな要素が重なり合い、独特のバランスで完成した一曲だ。印象的なリズムとキャッチーなフレーズ感が強いフックとなっており、一度聴くと自然と耳に残る中毒性を持つ点も魅力。可愛らしさの中にふと差し込まれる違和感が印象的で、“怖可愛い”という言葉の世界観を見事に体現している楽曲に仕上がっている。
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■SWEET STEADY コメント
この度、TVアニメ レッツゴー怪奇組 のOPを担当することが決定しました！
怖さもありながらユーモアもたくさん詰まった作品で、怖いものが苦手な方でも気軽に楽しんでいただけると思います。
「可愛さ」と「怖さ」をテーマに作品の世界観をたくさん歌っているので、ぜひたくさん聴いてください！
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■SWEET STEADY「気味が悪いんだからねっ」
2026年7月5日（日）配信リリース
2026年8月12日(水) CD発売
Pre-add / Pre-saveリンク：https://orcd.co/kowa-kawaii
■TVアニメ『レッツゴー怪奇組』
TBS系全国28局ネットにて2026年7月5日から毎週日曜ごご4時30分〜放送開始（予定）
※放送日時は予告なく変更になる可能性がございます
≪スタッフ≫
原作：ビュー『レッツゴー怪奇組』（小学館クリエイティブ刊）
監督：平田 豊
シリーズ構成・脚本：伊藤睦美
キャラクターデザイン：山下喜光
色彩設計：水野多恵子
美術監督：海野よしみ
撮影監督：堀内美咲
音響監督：吉田光平
音響制作：HALF H・P STUDIO
音楽：立山秋航
オープニングテーマ・アーティスト：SWEET STEADY
エンディングテーマ・アーティスト：雨穴
アニメーション制作：C-Station
≪出演者≫
畠中 祐
青木瑠璃子
新谷真弓
青山吉能
榊原優希
花澤香菜
千葉 繁
ほか
≪あらすじ≫
ある日の夕暮れ、俺は人間を脅かす幽霊や妖怪の元締め組織「怪奇組」の組長メチャ子と出会った。常人の六倍はお化けに弱い俺なのに、なぜか怪奇組復活の手伝いをするハメに…。
そんな俺の周りで、恐ろしいような恐ろしくないような怪奇が次々と巻き起こる！
「ハーーーッ‼」
ギャグギャグホラー、ギャグホラー。
独特過ぎる怪奇ギャグドラマが今、始まる――！
©ビュー・バーグハンバーグバーグ・小学館クリエイティブ／関東怪奇組
【アニメ公式サイト】https://kaikigumi.com/
【アニメ公式X】https://x.com/kaikigumi
【アニメ公式TikTok】https://www.tiktok.com/@kaikigumi
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