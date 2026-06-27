6月24日から実戦復帰…驚異の3戦連発

ドジャースは26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦に1-7で敗れた。ライバルとの3連戦の初戦を落とした裏で、“元気な姿”を見せるベテランに待望論が浮上している。

快音を響かせた。左足の肉離れで5月下旬に負傷者リスト入りしているテオスカー・ヘルナンデス外野手は6月23日（同24日）から、傘下3Aオクラホマシティで実戦に復帰している。そして、状態はかなり仕上がっているようだ。

復帰戦でいきなり1号を放つと、24日（同25日）にも2試合連発。さらにこの日も初回に一発を叩き込み、実戦復帰から3試合連続本塁打とした。マイナーでの安打はいずれも本塁打。ここまで11打数3安打の打率.273、OPS1.364に達している。

一方でドジャースはこの日、パドレス戦で1得点のみにとどまり打線の繋がりを欠いている。万全に近いテオにファンも熱視線を送り、「もう十分だ。早く飛行機に乗って明日から来てくれ」「元気そうだ 早く戻ってきて」「カムバック」「テオが必要だ」「なんで彼はまだ3Aにいるんだ」「ポジティブなドジャースのリハビリニュースだ」「テオ頼む」と一刻も早い復帰に期待されている。（Full-Count編集部）