ベルギーが5発快勝でGS突破！ トロサール2発＆デ・ブライネやルカクもゴール…NZは敗退
FIFAワールドカップ2026・グループG最終節が現地時間26日に行われ、ニュージーランド代表とベルギー代表が対戦した。
首位エジプト代表がグループステージ突破を決めた以外は、ニュージーランド、ベルギー、イラン代表の3チームに決勝トーナメント進出が残されて迎えた最終節。逆転での突破を目指す最下位ニュージーランドと、まさかの2試合連続ドローで3位のベルギーが運命の決戦に臨んだ。
試合は序盤からベルギーの猛攻をニュージーランドがしのぐ構図となる。ベルギーは10分に最初の絶好機が到来。ペナルティエリア内で相手を振り切ったレアンドロ・トロサールが左足でゴール右下を狙うと、シュートはポストに当たってゴールへ向かったが、ゴールライン上で相手DFにクリアされた。
20分にはトロサールのシュートが相手DFの手に当たり、ベルギーがPKを獲得。しかし、主審はオンフィールドレビューで映像を見ると、手は自然な位置にあったためハンドには当たらないと判断し、PKを取り消した。
しかし、ハイドレーションブレイク明けの28分、ベルギーがついにこじ開ける。左コーナーキックからケヴィン・デ・ブライネがゴールへ向かう柔らかい浮き球を供給。すると、守備陣形が乱れたニュージーランドはクリアできず、トロサールがルーズボールを押し込んだ。
後半もベルギーのペースで進むと、50分にベルギーがリードを広げる。トロサールがペナルティエリア内で放ったシュートは相手にブロックされたが、トロサール自らこぼれ球を素早く押し込んだ。
67分、ベルギーがニュージーランドを突き放す。デ・ブライネがペナルティエリアの外から左足を振り抜き、相手の股の間を通してゴール右下へ突き刺した。
その後84分にニュージーランドに1点を返されたベルギーだが、86分にすぐさま取り返す。途中出場のロメル・ルカクがニコラス・ラスキンのクロスに頭で合わせて押し込んだ。
試合終了間際にはアレクシス・サーレマーケルスがだめ押しの5点目を奪い、ベルギー代表が2大会ぶりのグループステージ突破を決めた。ニュージーランドは敗退が決まった。
【スコア】
ニュージーランド代表 1−4 ベルギー代表
【得点者】
0−1 28分 レアンドロ・トロサール（ベルギー）
0−2 50分 レアンドロ・トロサール（ベルギー）
0−3 67分 ケヴィン・デ・ブライネ（ベルギー）
1−3 84分 イライジャー・ジャスト（ニュージーランド）
1−4 86分 ロメル・ルカク（ベルギー）
1−5 90＋4分 アレクシス・サーレマーケルス（ベルギー）
首位エジプト代表がグループステージ突破を決めた以外は、ニュージーランド、ベルギー、イラン代表の3チームに決勝トーナメント進出が残されて迎えた最終節。逆転での突破を目指す最下位ニュージーランドと、まさかの2試合連続ドローで3位のベルギーが運命の決戦に臨んだ。
20分にはトロサールのシュートが相手DFの手に当たり、ベルギーがPKを獲得。しかし、主審はオンフィールドレビューで映像を見ると、手は自然な位置にあったためハンドには当たらないと判断し、PKを取り消した。
しかし、ハイドレーションブレイク明けの28分、ベルギーがついにこじ開ける。左コーナーキックからケヴィン・デ・ブライネがゴールへ向かう柔らかい浮き球を供給。すると、守備陣形が乱れたニュージーランドはクリアできず、トロサールがルーズボールを押し込んだ。
後半もベルギーのペースで進むと、50分にベルギーがリードを広げる。トロサールがペナルティエリア内で放ったシュートは相手にブロックされたが、トロサール自らこぼれ球を素早く押し込んだ。
67分、ベルギーがニュージーランドを突き放す。デ・ブライネがペナルティエリアの外から左足を振り抜き、相手の股の間を通してゴール右下へ突き刺した。
その後84分にニュージーランドに1点を返されたベルギーだが、86分にすぐさま取り返す。途中出場のロメル・ルカクがニコラス・ラスキンのクロスに頭で合わせて押し込んだ。
試合終了間際にはアレクシス・サーレマーケルスがだめ押しの5点目を奪い、ベルギー代表が2大会ぶりのグループステージ突破を決めた。ニュージーランドは敗退が決まった。
【スコア】
ニュージーランド代表 1−4 ベルギー代表
【得点者】
0−1 28分 レアンドロ・トロサール（ベルギー）
0−2 50分 レアンドロ・トロサール（ベルギー）
0−3 67分 ケヴィン・デ・ブライネ（ベルギー）
1−3 84分 イライジャー・ジャスト（ニュージーランド）
1−4 86分 ロメル・ルカク（ベルギー）
1−5 90＋4分 アレクシス・サーレマーケルス（ベルギー）
【ゴール動画】ニュージーランドvsベルギー
逃さなかった👀— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 27, 2026
ハイドレーションブレイク明けに速攻
🇧🇪トロサール コーナーからの先制ゴール！
🏆 #FIFAワールドカップ グループG
🆚ニュージーランド×ベルギー
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※6/30(火) 2:00「ブラジル×日本」戦は DAZNで無料ライブ配信（登録不要）#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/zLeZITsnh1
またまたトロサール❗️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 27, 2026
跳ね返りをボレーでぶち込んだ
🇧🇪トロサールが勢い止まらぬ2ゴール！
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🆚ニュージーランド×ベルギー
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なんとも美しい...— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 27, 2026
🇧🇪デ・ブライネの左足が炸裂💥
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※6/30(火) 2:00「ブラジル×日本」戦は DAZNで無料ライブ配信（登録不要）#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/WhHdFuYn0J